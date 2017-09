Bewirbt sich Zittau als Kulturhauptstadt? Der Freistaat und der Landkreis unterstützen die Bewerbung von Zittau.

Das Rathaus von Zittau © Matthias Weber

Zittau. Am heutigen Donnerstag könnte die Entscheidung fallen, ob sich Zittau tatsächlich um den Titel „Europäische Kulturhauptstadt“ im Jahr 2025 bewirbt. Der Stadtrat soll festlegen, ob der Oberbürgermeister mit seiner Verwaltung die Bewerbung in die Wege leitet. Zur Begründung heißt es unter anderem, dass Zittau durch das Verfahren und die mögliche Zuerkennung des Titels nach außen bekannter wird und nach innen als attraktiver Ort zum Leben wahrgenommen wird. Der Freistaat und der Landkreis unterstützen die Bewerbung. Zittau will sich mit den umliegenden Gemeinden dies- und jenseits der Grenze bewerben.

Bisher sollen Chemnitz, Dresden, Halle, Hannover, Hildesheim, Kassel, Koblenz, Magdeburg und Nürnberg Interesse an der Bewerbung gezeigt haben. Bis jetzt trugen Berlin, Weimar und Essen den Titel. (SZ/tm)

