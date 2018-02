Bewerbungsfrist für Citymanager verlängert Bis 16. März können Interessierte jetzt ihre Unterlagen einsenden. Ronny Überschär vom Verein „Zittau lebendige Stadt“ erklärt, warum das so ist.

Ronny Überschär © Matthias Weber

Der Verein „Zittau lebendige Stadt“ hat in Absprache mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Zittau die Bewerbungsfrist für die Stelle des Citymanagers bis zum 16. März verlängert. Das teilt Ronny Überschär, kommissarischer Vorsitzender des Vereins, auf SZ-Anfrage mit. Kurz vor Ende der ersten Frist am 20. Februar gab es nach seinen Worten vier Bewerbungen. Um die Auswahl zu vergrößern, sei die Frist nun um drei Wochen verlängert worden. „Inzwischen sind weitere Bewerbungen eingegangen“, so Überschär.

Im März treffen sich zwei Vereinsvorstände mit Vertretern der Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft, der Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie der Wirtschaftsförderung zur Vorauswahl, danach sollen einzelne Bewerber zum Gespräch eingeladen werden. „Ich bin optimistisch, dass wir die geeignete Person finden werden, schließlich gibt es viel zu tun“, meint Überschär. (SZ/jl)

