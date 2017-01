Bewerbung per E-Mail untersagt Hacker haben Behördenrechner verstärkt im Visier. Waldheim zieht deshalb Konsequenzen.

Aus sicherheitstechnischen Gründen werden Bewerbungen, die als E-Mails in der Waldheimer Stadtverwaltung eingehen, nicht mehr bearbeitet, sondern ungelesen gelöscht. © Symbolbild/dpa

Diese Mitteilung im Waldheimer Amtsblatt überrascht: „Ab sofort werden aus sicherheitstechnischen Gründen Bewerbungen, die als E-Mails eingehen, nicht mehr bearbeitet. Sie werden ungelesen gelöscht.“ Was hat es damit auf sich? Ist das im Zeitalter der zunehmenden Digitalisierung nicht ein Rückschritt? „Bewerbungen gehen bislang immer in Schriftform bei uns ein“, sagte Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) auf Anfrage des Döbelner Anzeigers.

Corinne Uhlemann ist die IT-Verantwortliche im Waldheimer Rathaus. Sie erklärt, dass diese Maßnahme reiner Selbstschutz ist. Denn Viren und Trojaner machen auch vor den Verwaltungsrechnern in Mittelsachsen nicht halt. Das sind Programme, die auf den Computern Schaden anrichten wollen – ganz ähnlich wie Grippeviren das menschliche Immunsystem angreifen.

„Ich verfolge es in der Zeitung: Die Fälle häufen sich, dass durch E-Mail-Anhänge an Bewerbungen Viren eingeschleust werden“, sagte sie. Vor allem in Dateien des Schreibprogrammes Word und des Tabellenkalkulationsprogramms Excel seien sie versteckt. „Die Bewerbungen sehen auch sehr gut und professionell aus. Da ist nicht auf den ersten Blick zu erkennen, dass es sich um Fälschungen handelt“, so Corinne Uhlemann.

Auch die KDN Kommunale Datennetz GmbH warnt auf ihrer Internetseite vor der Masche mit den versteckten Trojanern in Bewerbungsmails. Es handele sich um den Krypto-Trojaner „Goldeneye“, der sämtliche Nutzerdaten verschlüsselt, sodass ein Zugriff nicht mehr möglich ist. „Dies bedeutet, dass dann unter Umständen alle Daten der gesamten Verwaltung nicht mehr nutzbar sind“, heißt es vonseiten des Unternehmens. Die KDN rät dazu, generell Dateianhänge mit besonderer Vorsicht zu öffnen. Das gelte übrigens nicht nur für Verwaltungen, sondern auch für Privatpersonen.

Für Corinne Uhlemann von der Waldheimer Stadtverwaltung steht fest: „Solange es keine Entwarnung gibt, werden alle Bewerbungen, die als E-Mail eingehen, ungelesen gelöscht.“ (DA/sol)

zur Startseite