Bewerbung für SZ-Fan-WM bis Ende April Am 18. Juni wird wieder ein Jugendturnier im DDV-Stadion veranstaltet. Daran nahmen voriges Jahr auch Mannschaften aus dem Landkreis Görlitz teil.

Einmal auf dem Rasen Fußball spielen, auf dem sonst Dynamo Dresden um Punkte in der Zweiten Bundesliga kämpft – für C-Jugendspieler macht das die SZ am 18. Juni möglich. Foto: Michael Schmidt © michael schmidt

Einmal auf dem heiligen Dynamo-Rasen kicken – für 42 C-Jugendmannschaften wird dieser Traum am 18. Juni wahr. Denn an diesem Tag veranstaltet die Sächsische Zeitung bereits zum vierten Mal ihre Fan-WM und einen Stadiontag. Die Anmeldung für die Teams läuft auf Hochtouren. Voriges Jahr nahmen daran Schüler vom Evangelischen Zinzendorf Gymnasium Herrnhut und jeweils die C-Jugend der Fußballvereine FC Stahl Rietschen, SG Mücka und Eintracht Niesky teil. Letztere erreichten am Ende den vierten Platz. Und so wie 2016 wird auf sechs Kleinfeldern gespielt. Die werden direkt im DDV-Stadion sowie auf dem dahinter liegenden Kunstrasen eingerichtet. Die teilnehmenden Mannschaften checken ab 8 Uhr ein. Die erste Partie wird gegen 9.30 Uhr angepfiffen. Zum Mitmachen berechtigt sind Kinder der Jahrgänge 2002/2003. Leistungssportler dürfen nicht darunter sein. Pro Team dürfen zehn Spieler gemeldet werden.

Die Mannschaften sollten sich aus Vereinen, Schulen oder anderen Interessengemeinschaften zusammenfinden. Die Spielstärke ist ein Torwart und sechs Feldspieler. Die Spielzeit beträgt einmal 15 Minuten. Die 42 Mannschaften werden in Staffeln aufgeteilt. Je nach Tabellenstand wird dann die Finalrunde ausgetragen. Die Sieger in den Entscheidungspartien, ab dem Achtelfinale, werden bei einem Unentschieden durch ein anschließendes Neunmeterschießen ermittelt. Die Sieger bekommen Pokale und Preise.

Doch nicht nur das Sportliche wird an diesem Sonntag im Vordergrund stehen. Auch die mitgereisten Fans können etwas gewinnen. Sie können sich dafür extra Aktivitäten für die Tribüne, den Spielfeldrand oder für die SZ-Familienmeile überlegen. Bei der Anmeldung sollen die Fan-Aktionen grob mitgeteilt werden. Die DDV-Mediengruppe als Veranstalter zeichnet die Unterstützer in folgenden Kategorien aus: die Mannschaft mit der schrägsten Optik, das können beispielsweise Kostüme sein, die Mannschaft mit der besten Choreografie, die Mannschaft mit den meisten Fans, die Mannschaft mit der besten Stimmung, vor allem während der eigenen Partien, und die Mannschaft mit der kreativsten Idee. Im Mai und spätestens im Juni müssen die Aktivitäten feststehen.

Die Fußballteams erhalten wieder einen Trikotsatz geschenkt. Der Eintritt für Fans und Zuschauer ist frei. Die SZ-Mini-WM wird gegen 17.30 Uhr enden. (SZ/lk)

Anmeldung der Mannschaften bis zum 30. April unter

www.sz-fan-wm.de

