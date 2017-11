Bewerber für Fabrikantenvilla Investoren bemühen sich um das Areal auf dem Sebnitzer Burggäßchen. Doch sie müssen etwas vorlegen.

Viel bekannt ist in der Öffentlichkeit nicht von der villa am Burggäßchen. Zu einem Tag der offenen Tür konnten sich die Sebnitzer vor wenigen Wochen umschauen. © Steffen Unger

Das Nutzungskonzept wird darüber entscheiden, wer die Fabrikantenvilla am Burggäßchen in Sebnitz kaufen wird. Derzeit werden dazu Gespräche mit möglichen Investoren geführt. Außerdem wird die Außenfläche der Anlage weiter gestaltet und in Ordnung gebracht. So sind unter anderem noch einige Bäume zu fällen und Sträucher zu roden, um zum Beispiel auch die damals bewusst angelegten Sichtbeziehungen auf die Stadt wieder herzustellen.

Die Stadtverwaltung hatte in der Vergangenheit die Villa bereits sichern lassen. Andere Gebäudeteile, wie ein Anbau, wurden abgerissen. Die Villa wurde zuletzt als Kindertagesstätte genutzt. (SZ/aw)

