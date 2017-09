Bewerben für Tourismus-Preis Der Ostdeutsche Sparkassenverband sucht Unternehmen, Vereine oder Gemeinden mit kreativen Konzepten.

Kreativen Unternehmen winkt der Tourismus-Preis, der vom Ostdeutschen Sparkassenverband ausgeschrieben wird. © SZ/Uwe Soeder

Zittau. Unternehmen, die mit pfiffigen Angeboten und nachahmenswerten Konzepten glänzen, können sich für den Preis „Leuchttürme der Tourismuswirtschaft“ bewerben, teilt Kirsten Müller, Sprecherin der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien mit. Der Preis wird vom Ostdeutschen Sparkassenverband verliehen und wendet sich an Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Verbände und Vereine, Landkreise, Städte und Gemeinden sowie im Tourismus tätige private Personen. Eingereichte Konzepte sollen kreativ, originell und nachhaltig sein. Es gibt die Kategorien Angebote/Produkte, Vertrieb/Preisgestaltung, Gästewerbung, Qualitätssicherung, Betriebsnachfolge/Unternehmensgründung (Start-up). Erwartet werde, dass der Wettbewerbsbeitrag den Markttest bestanden hat, so Müller. Die besten Ideen werden am 8. März auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin ausgezeichnet. (mp)

Einsendeschluss: 15. November. Teilnahmeunterlagen unter www.s-tourismusbarometer.de

zur Startseite