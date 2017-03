Bewegungsschule öffnet Basierend auf Yoga, Pilates und anderen Trainingspraktiken können sich Interessierte jetzt in Steinigtwolmsdorf fit halten.

In Steinigtwolmsdorf gibt es ab kommendem Montag ein neues Gesundheitsangebot. Andre Loser, Inhaber einer Präventionspraxis in Bautzen, eröffnet eine Bewegungsschule. Gedacht ist sie für alle „zwischen 9 und 99“, die sich bewegen möchten, um gesund zu bleiben bzw. gesund zu werden. Muskeln, sagt Andre Loser, werden heute meist nur noch einseitig belastet. Dem setzt er ein von ihm entwickeltes Programm entgegen, das auf Übungen aus verschiedenen Bereichen, etwa Yoga, Pilates und Qigong, aber auch Erkenntnissen der Psychologie beruht. Trainiert wird jeweils montags ab 17.30 Uhr. Bei großem Interesse wird 19 Uhr ein weiterer Kurs angeboten. Kursleiterin ist Ina Ganner. Sie wird gerade zur Yogalehrerin ausgebildet.

Die Steinigtwolmsdorfer ist die vierte Bewegungsschule von Andre Loser – nach Bautzen, Görlitz und Niesky. Am Sonnabend 16 Uhr und am Montag 18.30 Uhr stellt er das Angebot in Vorträgen vor. Wer will, kann es anschließend gleich testen. Dafür sollte man leichte Kleidung tragen. Die Bewegungsschule befindet sich in Steinigtwolmsdorf, Dresdner Straße 33. (SZ/ir)

www.andre-loser.de

