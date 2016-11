Bewegungsgarten kommt nicht in Schwung Für den Trainingsparcours am Fellbacher Borgen sucht die Stadt Unterstützer. Bisher nicht mit dem gewünschten Erfolg.

Seeg-Geschäftsführerin Birgit Richter zeigt die Pläne für den Bewegungsgarten, der an der Fellbacher Straße entstehen soll. © SZ-Archiv/Claudia Hübschmann

Obwohl die ersten Geräte am neuen Bewegungsgarten am Rundteil neben der Fellbacher Straße 17 eingebaut und weitere Pflanzungen vorgenommen worden, hat sich in den letzten Wochen nicht so viel getan, wie die Stadtverwaltung es gerne gesehen hätte.

Nach Spenden der Stadtentwicklungsgesellschaft Seeg und der Elblandklinik Meißen für die ersten Ganzkörper- oder Bewegungsgeräte ist es bisher bei einer privaten Spende geblieben. Diese kam Mitte Oktober vom Ingenieur Holger Metzig und dem Architekturbüro Hauswald aus Meißen und betrug 1 000 Euro. „Seit dem hat sich die Situation noch nicht verändert. Leider haben sich keine weiteren Unterstützer gemeldet“, so Stadtsprecher Philipp Maurer.

Eigentlich sollen fünf weitere Geräte sowie Bäume und Bänke den Bewegungsgarten vervollständigen. Dafür fehlt der Stadt aber das Geld.

Unterstützer können sich telefonisch unter 03521 467206 melden.

