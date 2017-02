Bewegung für die Badergasse Zwei alte Gebäude haben einen neuen Besitzer, der konkrete Pläne für sie hegt. Er ist kein Unbekannter in der Stadt.

Je nachdem, von wo aus man sich nähert, bilden sie den Beginn oder das Ende der pittoresken Strehlaer Badergasse – die Gebäude mit den Hausnummern 2 und 4. Schön sehen die leerstehenden Häuser in der Strehlaer Stadtmitte allerdings nicht mehr aus – aber Rettung scheint zu nahen. Denn die Gebäude haben neue Besitzer, die die Mitte des 19. Jahrhunderts erbauten Objekte sanieren wollen. Nach SZ-Informationen soll in einem der Häuser ein Wohnbereich entstehen, im anderen eine Orangerie, also eine Art geschützter Garten für besondere Pflanzen. Beim Eigentümer handelt es sich um die Familie von Arndt Ludwig. Der ist in Strehla kein Unbekannter, denn ihm gehört die ehemalige Bismarck-Apotheke am Markt. Der gebürtige Strehlaer ist ein Nachfahre von Otto Ludwig, einem früheren Betreiber der Markt-Apotheke. Strehlas Stadträte haben dem Bauantrag bereits ihren Segen erteilt. (SZ/ewe)

