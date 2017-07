Bewegung auf dem Volksgut Vor zwei Jahren sprang der Investor ab, der Teile des Geländes kaufen wollte. Jetzt übernehmen das die Vereine.

zurück Bild 1 von 3 weiter Auf Gut Göhlis gibt es immer etwas zu tun: Männer, die eine Arbeitsgelegenheit absolvieren, bauen gerade einen alten Kahn um. Ausgestattet mit Steuerrad und Segel soll er auf dem Zeltplatz später als Spielboot dienen. © Sebastian Schultz Auf Gut Göhlis gibt es immer etwas zu tun: Männer, die eine Arbeitsgelegenheit absolvieren, bauen gerade einen alten Kahn um. Ausgestattet mit Steuerrad und Segel soll er auf dem Zeltplatz später als Spielboot dienen.

Lia, Lukas und Christian (v. l.) machen beim Camp der IG Dunkelbunt mit.

Das lang gezogene Haupthaus ist teilweise gesperrt.

Donnerstagvormittag: Auf Gut Göhlis herrscht Hochbetrieb. Die IG Dunkelbunt veranstaltet gerade ein Feriencamp für Kinder und Jugendliche auf dem Gelände. Die Luft in ihrem Gemeinschaftszelt versprüht den typischen Zeltlagergeruch, wenn es mal wieder ein bisschen zu viel geregnet hat. Über den Hof hastet Schäfer Axel Weinhold in Arbeitsklamotten, und auf dem Zeltplatz werkeln Männer in allen möglichen Ecken. Sie machen eine Arbeitsgelegenheit auf dem Gut. Eine der beiden Gruppen besteht aus Flüchtlingen. Angeleitet werden sie unter anderem von Katja Schlennstedt, Mitarbeiterin des sozialen Trägervereins Sprungbrett. „Ich bin wahnsinnig stolz darauf, was wir alles in der kurzen Zeit hier geschafft haben“, erklärt sie. Die Männer übernehmen Hilfsarbeiten: Sie zerkleinern Holz und schaffen es in Schubkarren beiseite, rechen Fallobst von den Streuobstwiesen oder helfen beim Anstreichen. „Gerade sind wir zum Beispiel dabei, ein altes Holzboot zu einem Spielboot umzurüsten“, so Schlennstedt. Mitten auf dem Zeltplatz liegt der Holzkahn. Mit Steuerrad und Segel ausgestattet können Kinder damit später über die Wiese segeln – zumindest in ihrer Fantasie. „Hier gibt es immer was zu tun“, so Schlennstedt. Allerdings dürfen die Männer, die eine Arbeitsgelegenheit machen, ausschließlich Hilfsarbeiten erledigen. „Da schaut das Amt ganz genau hin“, sagt Katrin Hempelt, ebenfalls Sprungbrett-Mitarbeiterin. Die zuständigen Verbände der Gärtner- und Landschaftsbauer sowie die Handwerkskammer müssen vor jeder genehmigten Maßnahme erklären, dass sie dadurch keine Arbeitsplätze von Facharbeitern in Gefahr sehen.

Tabu für die Hilfsarbeiter ist das dringend sanierungsbedürftige Haupthaus des Volksgutes. Teile des Gebäudes gelten als einsturzgefährdet. Hinter den Kulissen, im Rathaus, geht es gerade um die Eigentumsverhältnisse von Gut Göhlis. Derzeit befindet es sich in städtischer Hand – noch.

Genau zwei Jahre ist es nun her, dass ein Investor Teile des Ensembles kaufen und zu einem Zentrum des Pferdesports herrichten wollte. Doch am Ende fühlte er sich in Riesa nicht willkommen und verwies auf den Gegenwind der Vereine und Initiativen, die das Gut bevölkern. Es gibt Stadträte, die hinter vorgehaltener Hand sagen, dass sie noch immer sauer seien. Sauer, weil sie den Investor als Chance für die alten Gemäuer sahen. Doch das ist jetzt Schnee von gestern.

Der aktuelle Stand ist, dass der Riesaer Tierschutzverein, die Gebäude kaufen will, in denen das Tierheim untergebracht ist. Vereinschef Uwe Brestel will nicht weiter in fremdes Eigentum investieren, jedes Mal, wenn der Verein Bauarbeiten auf eigene Kosten vornimmt. Die Stadt ist laut Rathaussprecher Uwe Päsler mit dem Verkauf an den Tierschutzverein einverstanden. „Der Gutachterausschuss zur Ermittlung des Kaufpreises ist beauftragt. Alle Beteiligten hoffen, dass der Verkauf bestenfalls noch 2017 vollzogen werden kann“, so Päsler. Auf den Kaufpreis ist auch Tierheim-Chef Brestel gespannt. Anfang August habe er einen Termin im Rathaus, bei dem wichtige Details besprochen werden sollen. Noch einen Schritt weiter entfernt vom Kauf ist der Sprungbrett e.V. Der Verein hat den Wunsch, den anderen Grundstücksteil zu erwerben: den Dreiseithof mit der Schäferei und den Zeltplatz. Bei der Stadt bleiben würde dann nur noch das derzeit sehr marode Gebäude zwischen den Wohnhäusern und dem Tierheim. Eine Lösung dafür ist laut Rathaus momentan aber noch nicht in Sicht.

Die Stadt will den Verein auch nach einem Verkauf bei der Akquise von Fördermitteln zur Sanierung bestmöglich unterstützen. „Allerdings liegt der Ball nun beim Konzept des Sprungbretts, das wohl noch nicht fertig ist“, so der Stadtsprecher.

Sprungbrett-Chef Andreas Näther sagt dazu: „Wir haben der Stadt eine mögliche Rahmenkonzeption für die Nutzung und Sanierung des Gutes eingereicht. Darin haben wir auch den Kauf beziehungsweise ein Erbpachtverhältnis als Option mit angeboten. Dazu stehen wir auch heute noch.“ Nun sei der Verein mitten in der Erstellung eines konkreten Konzeptes gemeinsam mit den anderen Nutzern. Mitte August soll es fertig sein. „Als Verein haben wir uns in diesem Jahr hauptsächlich die Instandsetzungsarbeiten im Außengelände auf die Fahne geschrieben“, so Näther.

