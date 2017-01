Bewegung am Rathausplatz Für die 1. Grundschule gab’s Geld. Die Schulleiterin würde gern das Haus von Kaffee Starke mit nutzen.

Bildungsministerin Brunhild Kurth (CDU) überreicht unter den Augen des CDU-Landtagsabgeordneten Geert Mackenroth ein Präsent an Margit Wohlfahrt, die Leiterin der 1. Grundschule – da hat sich OB Marco Müller (CDU) schon den Fördermittelbescheid gesichert. © Lutz Weidler

Am Rathausplatz gibt es bald Bauarbeiten: Der Boden rings um die 1. Grundschule wird aufgegraben, um die Mauern der einstigen Berufsschule trockenzulegen. Das Geld dafür hat Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) am Mittwoch persönlich bei der Schulleiterin vorbeigebracht. Den Fördermittelbescheid über 395 000 Euro, um genau zu sein. Riesas OB Marco Müller (CDU) sicherte sich die Unterlagen sofort, um sie beim anschließenden Rundgang nicht mehr aus der Hand zu geben.

„So einen Jahresstart würde ich mir immer wünschen“, sagt der OB. „Hoffentlich ist das nicht der letzte Fördermittelbescheid, den wir bekommen.“ Denn während an der 1. Grundschule schon lange gebaut wird, stehen den anderen städtischen Grundschulen die Sanierungen noch bevor. Margit Wohlfahrt dagegen ist mittlerweile längst Bau-Expertin geworden. „Die Bauberatungen bleiben mir wohl noch bis Anfang 2019 erhalten“, sagt die Leiterin der 1. Grundschule. Mit Hilfe des neuen Fördergelds werden zunächst die feuchten Kellermauern trocken gelegt. Dann soll die Decke über den obersten Unterrichtsräumen gedämmt werden. Schließlich sind die Fenster des denkmalgeschützten Gebäudes dran: Eine Plaste-Umhüllung der Holzfenster hat sich nicht bewährt. Nun müssen teils verschimmelte Fensterrahmen ersetzt oder aufgearbeitet werden.

Das ist das Programm für dieses Jahr – 2018 geht es draußen weiter. Schulhof und Außenanlagen müssen nach den umfangreichen Bauarbeiten komplett neu gestaltet werden. Momentan sackt der Boden dort so stark ab, dass sich bei jedem Regen an anderen Stellen Pfützen bilden. Auch ein neuer Spielplatz für die Grundschüler ist eingeplant. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Als nächstes Etappenziel steht erst einmal der Umzug des Horts aus den Containern zurück ins Haus an. „Das wollen wir in den Winterferien schaffen“, sagt Margit Wohlfahrt. Das wäre etwas früher als bislang geplant.

Beim Rundgang durch die Schule kommt die Ministerin immer wieder ins Schwärmen: „So ein ehrwürdiges Gemäuer – und dann auch noch mitten in der Stadt.“ Das sei ein idealer Standort. Eine entscheidende Rolle aber würden die Lehrer spielen. „Der Lehrerberuf ist einer der schwierigsten Berufe – aber auch einer der schönsten“, sagt Brunhild Kurth, die selbst zu DDR-Zeiten als Biologie- und Chemielehrerin arbeitete und später ein Gymnasium leitete. Sie fordert mehr Anerkennung für den Beruf – und ärgert sich über Eltern heute, die bei schlechten Noten der Kinder Klage einreichen. Man dürfe in den sächsischen Schulen die Standards nicht absenken, auch wenn manche über die verschiedenen Anforderungen je nach Bundesland klagen. „Wenn ich mit Eltern spreche, die mit Kindern von anderen Bundesländern nach Sachsen gezogen sind, sind die zufrieden mit unserem Bildungssystem“, sagt die einstige Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Reine „Spiel- und Spaßgrundschulen“ seien nicht ideal.

Deshalb freut sich die Ministerin auch, dass die Kinder am Rathausplatz traditionell die Handschrift lernen – ordentlich Lesen und Schreiben können sei die Basis von allem. Neben dem Förderbescheid hat sie noch die Botschaft im Gepäck, dass die Grundschule künftig den Posten eines Stellvertretenden Schulleiters genehmigt bekommt. Die Schulleiterin dagegen hätte noch einen anderen Wunsch: „Seit Jahren würde ich gern das Haus von Kaffee Starke mit für die Schule nutzen“, sagt Margit Wohlfahrt. Dort könnten Leitung, Therapieräume und mehr unterkommen. „Das Haus verfällt mit jedem Tag mehr. Erst kürzlich ist ein Stein runter gestürzt.“ OB Müller ist skeptisch. „Dann müssten wir aber noch mal zwei Millionen Euro Fördergeld bekommen.“ Die kommenden Bauarbeiten am Rathausplatz dürften sich also auf die Schule beschränkten.

