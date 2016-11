Bewegendes, Lustiges, Fantastisches Für die Beilage am 24. Dezember sucht die Sächsische Zeitung wieder die schönsten Weihnachtsgeschichten ihrer Leser.

Zumindest auf die höchsten Gipfel Sachsens hat der Winter bereits erste Vorboten gesandt – und auch die vielen nasskalten Herbsttage im Tiefland machten nicht unbedingt Lust aufs Spazierengehen. Da kreisten zu Hause im warmen Zimmer die Gedanken vielleicht ab und an schon um die bevorstehende Weihnachtszeit. Und es kamen Erinnerungen an vergangene Feste: an besonders glückliche oder bewegende Momente, an unerwartete Begegnungen und an die Anekdoten, die seit Generationen in der Familie erzählt werden.

Schreiben Sie auf, was Sie erlebt oder für Ihre Kinder und Enkel erdacht haben, verpacken Sie Wünsche und Träume in selbst erfundene Geschichten! Wie jedes Jahr möchten wir mit Ihrer Hilfe eine vielfältige, unterhaltsame Weihnachtsgruß-Beilage zusammenstellen. Wir freuen uns schon sehr auf Ihre Texte, die bitte unbedingt aus Ihrer eigenen Feder stammen und einen erkennbaren Bezug zur Advents- und Weihnachtszeit haben sollten. Der Schwerpunkt liegt auf Prosa; wir können nur wenige Gedichte berücksichtigen.

Wenn irgend möglich, mailen Sie uns Ihre Texte bitte in Form von (angehängten) Word-Dateien. Der Umfang sollte eine A 4-Seite in Zwölfpunktschrift nicht überschreiten. Die Redaktion behält sich vor, die Manuskripte leicht zu bearbeiten und gegebenenfalls zu kürzen. Einsendeschluss ist der 25. November.

Bitte richten Sie Ihre Einsendungen an:

sz.sonder@ddv-mediengruppe.de oder

Sächsische Zeitung GmbH

Redaktionsagentur

Ostra-Allee 18, 01067 Dresden

