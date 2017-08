Bewaffneter weiter auf der Flucht Es gibt keine neuen Erkenntnisse zum Aufenthaltsort. Der 43-Jährige ist bewaffnet. Die Polizei bittet um Vorsicht.

Der bewaffenete Mann aus Radebeul ist weiterhin auf der Flucht. © Polizei

Die Polizei sucht weiterhin nach einem bewaffneten Mann auf der Flucht. Bisher gebe es keine neuen Erkenntnisse zu seinem Aufenthaltsort, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden am Montag. Der 43-Jährige aus Radebeul hatte am Sonnabend in Ullendorf bei Meißen einen Streifenwagen gerammt und auf Beamte geschossen und war anschließend geflüchtet.

Der Mann war als Kleinkrimineller polizeibekannt. Die Suche mit Spezialkräften des Landeskriminalamts (LKA) und einem Hubschrauber am Sonnabend war erfolglos geblieben. (dpa)

Die Polizei fahndet mit zwei Fotos öffentlich nach dem 43-Jährigen Mike W. aus Radebeul:

Der 43-Jährige ist ca. 180 cm groß, hat ein scheinbares Alter von 45 Jahren und kurze dunkelblonde Haare.

Die Polizei bittet um Vorsicht: Es müsse davon ausgegangen werden, dass der Mann bewaffnet ist. Eine potentielle Gefahr sei nicht auszuschließen.

Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort des Mannes geben? Hinweise nimmt die Dresdner Polizei unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen.

