Bewaffneter Radebeuler bei Leipzig vermutet Eine Frau will Mike Welzel in der Kleinstadt bei Leipzig gesehen haben. Die Polizei ist mit einem Hubschrauber und einem Spezialeinsatzkommando vor Ort.

Das SEK durchsuchte am Montag einen Hof in Steinigtwolmsdorf. Erfolglos. Jetzt sucht die Polizei in Tauch bei Leipzig mit einem Hubschrauber und einem Spezialeinsatzkommando nach dem straffälligen Mike Welzel aus Radebeul. © Lausitznews.de/Polizei

Mike Welzel (43) aus Radebeul ist offenbar in Taucha bei Leipzig in einem Park gesehen worden. Die Leipziger Polizei ist deshalb mit einem Hubschrauber und einem Spezialeinsatzkommando vor Ort. Leipzigs Polizeisprecher Alexander Bertram wollte zwar keine Einzelheiten nennen, bestätigte jedoch den Einsatz in der Kleinstadt, der zurzeit noch läuft.

Nach Informationen von Tag24 hat eine Frau, die Maskenbildnerin ist und sich Gesichter gut merken könne, möglicherweise den Gesuchten entdeckt und die Polizei verständigt. Der letzte große Sucheinsatz nach Mike Welzel fand am Vorabend in Radebeul, nahe der neuen Elbebrücke, am Radweg statt. Dort soll er sich in einem Haus versteckt haben, wurde aber nicht gefunden, sagt Dresdens Polizeisprecher Marko Laske.

Der 43 Jahre alte Welzel ist möglicherweise bewaffnet. Der Radebeuler hatte am Sonnabend in Taubenheim bei Meißen einen Streifenwagen gerammt und auf Beamte geschossen. Danach flüchtete er. Nach dem Hinweis einer Frau rückten am Montagmorgen Einsatzkräfte der Polizei in das Dorf Steinigtwolmsdorf bei Bautzen an, Sie umstellten einen Hof. Der Gesuchte wurde nicht gefunden.

Am frühen Abend geriet ein Haus in Radebeul ins Visier der Ermittler. Doch auch diesmal konnte der Mann nicht ausfindig gemacht werden. Deshalb werten die Beamten der Ermittlungsgruppe weiterhin die Hinweise aus der Öffentlichkeitsfahndung nach möglichen neuen Ansätzen aus. So auch den aus Taucha. (SZ/per)

