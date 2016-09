Bewaffneter Mann überfällt Feinkostladen Der Täter erbeutet am Freitagabend im Geschäft „Vom Fass“ in Pirna mehrere Hundert Euro. War es der Modeladen-Räuber?

Ein Polizist fotografiert an der Kasse des Geschäftes „Vom Fass“ Spuren. Das Feinkostgeschäft in der Pirnaer Barbiergasse war am Freitagabend von einem bewaffneten Mann überfallen worden. Es gibt bereits einen ähnlichen zweiten Fall. © Marko Förster

Pirna. Erst am Freitag kam wieder Bewegung in einen Kriminalfall, der Pirna seit einem Monat beschäftigt. Die Polizei veröffentlichte ein Phantombild jenes Mannes, der am 20. August das Geschäft „Funky Town“ auf der Schuhgasse überfallen haben soll. Weil er bislang nicht gefasst werden konnte, fahnden die Ermittler mithilfe der Zeichnung nun öffentlich nach ihm. Doch die Zeitung mit dieser Meldung war noch nicht gedruckt, da geschah schon der nächste schreckliche Überfall.

Es war gegen 18.20 Uhr, kurz vor Ladenschluss, als am Freitagabend ein unbekannter Mann den Wein-, Spirituosen- und Feinkostladen „Vom Fass“ in der Barbiergasse betrat. Legal kaufen wollte er allerdings nichts. Stattdessen bedrohte der Kriminelle nach Auskunft der Polizei im Geschäft eine 45-jährige Angestellte mit einem Messer sowie mit einem pistolenähnlichen Gegenstand. Danach sperrte der Täter die überrumpelte Verkäuferin in einen hinteren Raum des Ladens ein. Anschließend bediente sich der Unbekannte an der Kasse, stahl mehrere Hundert Euro. Laut Polizei floh er dann aus dem Laden in Richtung Dohnaische Straße, wo sich zunächst seine Spur verliert.

Der Zeitpunkt des Überfalls überrascht viele. Nach Aussagen von Beobachtern waren zwischen um sechs und halb sieben noch viele Menschen in der Innenstadt unterwegs, die Bibliothek war wegen einer Veranstaltung hell erleuchtet. Und nicht einmal ein größeres Aufgebot an Ordnungshütern schreckte den Täter offenbar ab, den Laden zu überfallen. Nur etwa 100 Meter entfernt vom Tatort sicherten Polizisten zur Tatzeit eine Demonstration ab.

Die Angestellte aus dem Laden „Vom Fass“, die unverletzt blieb, konnte sich nach dem Überfall selbst befreien, sofort danach alarmierte sie die Polizei. Noch am Abend waren die Fahnder mit einem Hund im Einsatz, Beamte sicherten im Geschäft Spuren. Von dem Täter fehlt allerdings bisher jede Spur. Die Polizei beschreibt den mutmaßlichen Räuber wie folgt: etwa 50 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß. Er war schlank, sportlich, hatte dunkle, gelockte und längere Haare. Der Mann trug einen dunkelblauen Hut, eine Art Fischerhut mit Krempe. Er trug eine dunkelgraue, ins Braun gehende lange Hose, an den Füßen hatte er dunkle Halbschuhe.

Parallelen zu ähnlicher Tat

Dieser Fall weist verblüffende Ähnlichkeiten mit einer Tat auf, die fast auf den Tag genau vier Wochen zurückliegt. Am 20. August hatte ein bislang ebenfalls unbekannter Mann das Modegeschäft „Funky Town“ auf der Schuhgasse überfallen. Auch dieser Täter war an jenem Sonnabend kurz vor Ladenschluss in das Geschäft gekommen unter dem Vorwand, er warte noch auf seine Frau. Es kam aber niemand. Stattdessen zog er plötzlich eine Pistole aus einem Stoffbeutel, bedrohte die 29-jährige Verkäuferin, raubte mehrere Hundert Euro aus der Kasse, sperrte die Verkäuferin in einen Lagerraum und verschwand danach zu Fuß in Richtung Breite Straße. Auch von diesem Täter fehlt bislang jede Spur. Das Alter dieses Räubers wird auf 50 bis 60 Jahre geschätzt, er soll 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank sein. Seine Haare werden als dunkelblond und strähnig beschrieben. Und auch die Modeladen-Verkäuferin konnte sich daran erinnern, dass der Mann eine Art Fischerhut auf dem Kopf hatte.

Pirnas Innenstadthändler reagieren schockiert auf den neuen Überfall und glauben nicht an einen Zufall. „Es ist unfassbar. Genau an dem Tag, an dem das Phantombild veröffentlicht wird, schlägt er wieder zu. Er ist bewaffnet, es muss derselbe Täter sein“, mutmaßt Anja Schmitt, Inhaberin des „Funky Town“. Auch die Polizei hält es für möglich, dass derselbe Täter am Werk war.

Anja Schmitt ruft die anderen Händler auf, sich zu schützen und hofft, dass die Polizei den Täter rasch findet und dingfest macht. Denn das Szenario, dass ein bewaffneter Mann zu Geschäftszeiten durch die Altstadt streift, wahllos Läden überfällt und möglicherweise nochmals wiederkommt, mag sich hier niemand vorstellen. Anja Schmitt kann die Folgen einer solchen Tat nur zu gut beschreiben: „Was am Ende bleibt, sind traumatisierte Mitarbeiter, eine leere Kasse und ein niemals endender Albtraum“, sagt sie.

Nach Auskunft von Pirnas Stadtsprecher Thomas Gockel will sich die Stadtverwaltung am Montag mit dem Citymanagement und den Händlern verständigen, wie in dieser Angelegenheit weiter vorgegangen werden soll, damit sich solche Überfälle möglichst nicht wiederholen.

Die Polizei sucht unterdessen Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf den Täter oder die Tat geben können.

Kontakt Polizei: 0351 4832233

zur Startseite