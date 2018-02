Bewaffnete rauben Spätshop aus

Auseinandersetzung in Asylunterkunft

6.02., gegen 15.30 Uhr; Friedrichstadt Bereits am Dienstag kam es in der Erstaufnahmeeinrichtung an der Bremer Straße zu einer Auseinandersetzung. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren bisherigen Erkenntnissen zufolge waren drei Bewohner im Alter von 18 bis 43 Jahren mit dem Sicherheitspersonal in Streit geraten. Der verbalen Auseinandersetzung seien letztlich Handgreiflichkeiten gefolgt. Die Polizei sorgte für eine Beruhigung der Lage und leitete Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

Garage aufgebrochen

6.02., 21 Uhr bis 7.02., 6.45 Uhr; Radeberger Vorstadt In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in eine Garage an der Jägerstraße eingebrochen und haben aus dieser ein Moped S 50 Enduro gestohlen. Der Wert des Zweirades wurde mit rund 2300 Euro angegeben. Hinzu kommt entstandener Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Einbruch in Büro

7.02., 16.30 Uhr bis 18.35 Uhr; Zschertnitz Am Mittwochnachmittag drangen Unbekannte gewaltsam in ein Bürogebäude an der Straße Räcknitzhöhe ein. Die Täter brachen eine Zugangstür auf und stahlen anschließend mehr als 1000 Euro Bargeld sowie ein Laptop.

BMW-Scheiben eingeschlagen

7.02., 13.50 Uhr bis 21.50 Uhr; Wilsdruffer Vorstadt Unbekannte sind in einer Tiefgarage an der Freiberger Straße in zwei BMW eingebrochen. Die Täter zerschlugen jeweils eine Seitenscheibe und stahlen unter anderem einen Aktenkoffer. Der Gesamtschaden summiert sich auf rund 2000 Euro.