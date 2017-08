Bewaffnet zum Fahrradklau Der Diebstahl am Netto-Markt in Seifhennersdorf ist einem Tschechen aber nicht gelungen. Stattdessen schrie er rum, flüchtete – und kam doch nicht weit.

Am Netto-Markt in Seifhennersdorf wollte der Mann das Rad stehlen. © Matthias Weber

Ein 31-jähriger Tscheche hat am Montagnachmittag versucht, am Seifhennersdorfer Netto-Markt ein Fahrrad zu stehlen. Darüber informiert die Bundespolizei. Eine Bäckereiverkäuferin beobachtete den Dieb. Sie rief sofort die Bundespolizei zur Hilfe. Noch vor dem Eintreffen der Beamten konnte ein Kunde den Mann vom Diebstahl abhalten. Daraufhin schrie der Tscheche laut Bundespolizei lauthals in der Vorhalle des Marktes herum und verschwand dann auf der Rumburger Straße zu Fuß in Richtung Grenze.

Die verständigte Streife konnte ihn hier stoppen und fand in seiner Tasche eine Pistolen-Anscheinswaffe nebst selbst gebauter Hiebwaffe mit Metallkopf. Sie stellten beides sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Der Mann muss sich nun wegen versuchtem besonders schwerem Diebstahl und Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten. (szo/tc)

