Bewaffnet vor der Schule angetroffen Erst hat die Bundespolizei bei einem Jugendlichen in Olbersdorf mehrere Waffen gefunden, dann ist sie auch bei einem Autofahrer in Zittau fündig geworden.

Symbolbild. © Friso Gentsch/dpa

Die Bundespolizei hat in Olbersdorf und in Zittau zwei Personen aufgegriffen, die gegen das Waffengesetz verstoßen haben. Darüber informiert diese. Im ersten Fall kontrollierten Beamte einen 15-Jährigen in der Nacht zum Sonntag vor der Fröbelschule in Olbersdorf. „Als diese zwei aus dem Ärmel herausragende Schaschliknadeln sahen, durchsuchten sie den Jungen nach weiteren gefährlichen Gegenständen“, erklärt Alfred Klaner von der Bundespolizei. Hierbei fanden sie ein über 14 Zentimeter langes Küchenmesser, ein Cuttermesser und eine Softairwaffe ohne erforderlichem Prüfzeichen. Der Grund für das Führen dieser Gegenstände zu dieser Uhrzeit sei nicht bekannt, so der Sprecher.

Die Waffen und gefährlichen Gegenstände stellten die Bundespolizisten. Der Jugendliche aus Deutschland zahlte 50 Euro Sicherheitsleistung für das zu erwartende Verfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz. Die Beamten verständigten den Vater des Jungen, der ihn vor Ort abholte.

Am Montag stoppten die Beamten einen 34-jährigen tschechischen Mercedes-Fahrer in Zittau, der aus Polen kommend über die Friedensstraße einreiste. Er legte den Beamten gültige Dokumente vor. „Allerdings entdeckten diese den im Fach der Fahrertür griffbereit liegenden Schlagstock“, berichtet Alfred Klaner. Da das Führen einer solchen Waffe verboten ist, muss der Mann sich nun ebenfalls wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Die Beamten stellten den Schlagstock sicher und der Fahrer zahlte eine Sicherheitsleistung in Höhe von 60 Euro. (szo/tc)

zur Startseite