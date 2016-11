Aus dem Gerichtssaal Bewährungsstrafen für rechte Schläger Ein Mann aus Leisnig und einer aus Leipzig sollen geprügelt und den Hitlergruß gezeigt haben. Einer gestand die Schläge.

Ein Mann aus Leisnig und einer aus Leipzig sollen geprügelt und den Hitlergruß gezeigt haben. Einer gestand die Schläge. © Symbolbild/dpa

Am 14. Mai 2015, dem Himmelfahrtstag, kam es auf der Muldenwiese in Leisnig zu einer Auseinandersetzung. Die Angeklagten, ein 29-jähriger Mann aus Leipzig und ein 22-jähriger Mann aus Leisnig, so wie weitere Personen trafen auf die Gruppe der Geschädigten. Diese wollte dort grillen und zelten. Nach verbalen Attacken durch die Beschuldigten und ihre Kumpane kam es zum Streit.

Im Zuge der Auseinandersetzung sollen die Angeklagten den Hitlergruß gezeigt und die Camper tätlich angegriffen haben. Mehrere wurden verletzt. Die Angreifer gingen davon aus, dass die Geschädigten Linke wären. Wegen des Vorfalls standen der 29-Jährige und der 22-Jährige jetzt vorm Amtsgericht Döbeln. Vorgeworfen wurde ihnen das Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen sowie gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung (der DA berichtete).

Bei dem Überfall auf die Camper sollen die Angreifer teilweise vermummt gewesen sein und eine Eisenstange sowie Schlagstöcke und Baseballschläger dabei gehabt haben. Der 29-Jährige soll Bierflaschen geworfen und der 22-Jährige einen Geschädigten ins Gesicht geschlagen haben, so dass die Brille des Opfers zerbrach. Weil am ersten Verhandlungstag die Taten nicht vollständig aufgeklärt werden konnten, musste das Gericht einen weiteren Verhandlungstermin festsetzen.

An dem wurde ein weiterer Zeuge gehört. Der hatte das Geschehen aus einiger Entfernung beobachtet und die Polizei gerufen. „Sie kamen mit mindestens zwei Autos an“, sagte dieser Zeuge in der Verhandlung. Eindeutig erkannt hatte er allerdings keinen, auch die Angeklagten nicht. Was passiert war, erfuhr er von anderen Geschädigten. Er selber erhielt von einem Angreifer einen Schlag in den Bauch. Obwohl die Verteidiger, Rechtsanwalt Ullrich Eppinger aus Döbeln und Rechtsanwalt Christian Friedrich aus Leipzig auf Freispruch plädieren, weil die Zeugen die Beschuldigten nicht eindeutig erkannt haben, gehen Richter Janko Ehrlich und die Staatsanwaltschaft von der Schuld der Angeklagten aus.

„Einer der Zeugen hat den Hitlergruß gesehen“, erklärte Richter Ehrlich in der Urteilsbegründung. „Er sagte, dass es ein ehemaliger Friseur aus Leisnig mit Glatze und Vollbart war.“ Der 29-Jährige hatte damals Glatze und Vollbart. Auch der 22-jährige wurde von Zeugen bei den Taten gesehen. Die Angeklagten sind mehrfach vorbestraft, der ältere der beiden sogar einschlägig. Richter Ehrlich verurteilt den 22-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten, ausgesetzt auf zwei Jahre Bewährung. Als Bewährungsauflage muss er 500 Euro an die Döbelner Tafel zahlen. Der 29-Jährige, der die Tat unter Bewährung beging, erhielt eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten. Als Bewährungsauflage muss er 1000 Euro an die Diakonie Döbeln zahlen.

zur Startseite