Bewährungsstrafe nach Bandendiebstahl Drei Drogensüchtige fahren los, „um Geld zu machen“. Das Görlitzer Gericht verzichtet auf eine Geldstrafe und zeigt sich milde.

Wie niedrig die Hemmschwelle bei Diebstählen gesunken ist, zeigt ein Verfahren vor dem Görlitzer Schöffengericht. Angeklagt war ein 22-jähriger Pole.

Die Staatsanwaltschaft klagte ihn wegen Bandendiebstahls an. Sie warf ihm vor, zusammen mit drei seiner Bekannten innerhalb von nicht einmal einer Stunde drei Diebstähle begangen zu haben. Alle Beteiligten hatten wegen ihres Drogenkonsums finanzielle Schwierigkeiten.

Die Initiative für die Diebstähle soll dabei von seiner ehemaligen Freundin ausgegangen sein. Die Ex-Freundin, die als Zeugin in diesem Prozess aussagte, war in einem früheren Verfahren bereits verurteilt worden. Allerdings ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. In dem Verfahren gegen den 22-Jährigen sagte sie zu den Diebstahlhandlungen insoweit aus, dass sie mit den anderen drei losgefahren sei, um irgendwo irgendwas zu stehlen und zu Geld zu machen. Der Diebstahlswert war zwar nicht allzu hoch, aber einem anderen Bohrmaschinen, Akkuschrauber, Geld, persönliche Dokumente und Alkohol zu stehlen ist eine Straftat und wird von der Ermittlungsbehörde verfolgt. Der Angeklagte konnte nicht damit punkten, bisher straffrei gewesen zu sein und unter dem Einfluss seiner Ex gestanden zu haben. Da er zusammen mit drei anderen unterwegs und an den Taten beteiligt gewesen war, war er wegen Bandendiebstahls zu verurteilen.

Die Staatsanwaltschaft forderte eine Haftstrafe von 21 Monaten. Da der Angeklagte bereits vier Monate in Untersuchungshaft verbracht hatte, sollte die beantragte Haftstrafe auf vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden. Außerdem sah die Anklage eine Geldstrafe von 1 800 Euro als angemessen an. Auch wenn die Verteidigung einen Teil der Argumentation der Staatsanwaltschaft nachvollziehen konnte, beantragte sie den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten auf Bewährung zu verurteilen. Eine Geldstrafe und eine Bewährungszeit von vier Jahren hielt sie nicht zu hoch. Zwei Jahre Bewährung sollten ausreichen.

Das Schöffengericht folgte überwiegend dem Antrag der Verteidigung. Es verurteilte den Angeklagten zu einer Haftstrafe von 18 Monaten und setzte die Strafe auf 29 Monate zur Bewährung aus. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

