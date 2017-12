Gerichtsbericht Bewährungsstrafe nach Attacke auf die Ex 38-jähriger Mann bekommt für die Spritz-Attacke auf seine Ex aus Dippoldiswalde sechs Monate Haft auf Bewährung.

© Symbolfoto: dpa

Dippoldiswalde. Aus dem Nichts bespritzte der Mann die Dippoldiswalderin mit einer unbekannten, offenbar ätzenden Flüssigkeit. Es war noch früh am Morgen, an jenem 8. Dezember 2015. Die Frau war auf dem Weg zur Arbeit, sie habe nach der Attacke einen Juckreiz gespürt –und Glück, dass keine physischen Schäden zurückblieben. Der mutmaßliche Angreifer, der sich am Montag am Amtsgericht Dippoldiswalde verantworten musste, ist kein Unbekannter für die Frau. Der 38-jährige Deutsche ist ihr Ex-Partner.

Insgesamt 17 Straftaten, die zwischen 2014 und 2016 stattgefunden hätten, standen laut Anklage im Raum. Immer wieder war die frühere Lebensgefährtin betroffen. Mal habe er sogar mit einem Luftdruckgewehr vor ihrem Wohnhaus in die Luft geschossen. Auch hätte er eine Abhörwanze in ihre Wohnung eingebaut. Doch laut Gericht fanden sich wenig Beweise für viele Taten bei dem Mann. Nach einer Absprache vor Gericht erhielt er für die Spritz-Attacke sechs Monate Haft auf Bewährung. (skl)

zur Startseite