Bewährungsstrafe für Unister-Manager

Der Prozess gegen die beiden frühere Unister-Manager lief seit Januar. © dpa

Leipzig. Zwei frühere Manager des insolventen Internet-Reiseunternehmens Unister sind wegen Betruges zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Der Ex-Finanzchef bekam zwei Jahre Haft auf Bewährung, zudem muss er eine Geldstrafe von 8000 Euro zahlen. Den früheren Chef der Flugsparte des Unternehmens verurteilte das Leipziger Landgericht am Montag zu einem Jahr und sieben Monaten auf Bewährung. Nach Auffassung des Gerichtes ist der Ex-Finanzchef auch wegen des unerlaubten Vertriebs von Versicherungen und des Hinterziehens von Versicherungssteuer schuldig.

Das Gericht sah es als erwiesen an, das die beiden Männer sich wegen des sogenannten Runterbuchens von Flugtickets strafbar gemacht hatten. Dabei wurde den Kunden ein Flug zu einem auf der Webseite angezeigten Preis verkauft, während Unister hinter den Kulissen günstigere Konditionen erzielte und die Differenz einbehielt. Die Angeklagten hätten sich durch die Täuschung von Kunden Vorteile verschafft, hieß es in der Urteilsbegründung.

Die Staatsanwaltschaft hatte zweieinhalb Jahre Haft und eine Geldstrafe für den einen Manager sowie zwei Jahre und eine Geldstrafe jeweils zur Bewährung für den Ex-Finanzchef gefordert.

Die Verteidiger der Männer hatten Freisprüche beantragt. Die Beschuldigten hätten nicht gegen Gesetze verstoßen, hatten die Anwälte argumentiert. Zudem habe sich kein angeblich geprellter Kunde beschwert. Einer der Anwälte hatte bereits vor der Urteilsverkündung im Falle eines Schuldspruches Revision angekündigt. Der Rechtsstreit um Unister und seine Reiseportale wie fluege.de und ab-in-den-urlaub.de könnte also noch den Bundesgerichtshof in Karlsruhe beschäftigen.

Der Prozess war im Januar 2017 gegen insgesamt drei Unister-Manager eröffnet worden. Gegen die Zahlung einer Geldauflage wurde die Verhandlung gegen einen von ihnen eingestellt.

Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft auch gegen Unister-Gründer Thomas Wagner ermittelt. Dieser starb im Sommer 2016 bei einem Flugzeugabsturz. Danach meldete Unister Insolvenz an.

In der vergangenen Woche war der letzte Geschäftsbetrieb des zahlungsunfähigen Internet-Unternehmens Unister verkauft worden. Nach Angaben des Insolvenzverwalters Lucas Flöther ging der Online-Vermarkter Ad Up Technology mit Wirkung zum 1. Dezember an die Axel Springer Teaser Ad GmbH. (dpa)

