Bewährungsprobe bestanden Die ortsfeste Befehlsstelle in Pretzschendorf musste am vergangenen Donnerstag erneut aktiviert werden – mit Erfolg.

© Symbolfoto: Marko Förster

Klingenberg. Die neue ortsfeste Befehlsstelle, die im Auftrag des Landkreises in den Räumen der Ortsfeuerwehr Pretzschendorf errichtet wurde, hat die Bewährungsprobe laut Bürgermeister Torsten Schreckenbach (BfK) bestanden. Schon bei Herbststurm „Herwart“, der Ende Oktober 2017 durch den Landkreis brauste, wurden die Feuerwehreinsätze für die Gemeinden Klingenberg, Dorfhain und Hartmannsdorf-Reichenau von der Einsatzzentrale aus koordiniert. Sturm „Friederike“ sorgte am vergangenen Donnerstag erneut dafür, dass die Befehlsstelle aktiviert werden musste, dabei ist diese offiziell noch gar nicht vom Landkreis abgenommen. „Die Befehlsstelle hat sich jetzt schon bewährt“, so das Fazit des Bürgermeisters. Die Abläufe hätten anstandslos funktioniert. Besetzt war die Einsatzzentrale mit insgesamt fünf Feuerwehrleuten, einem Vertreter aus Dorfhain und vier Führungskräften aus der Gemeinde Klingenberg. (SZ/aeh)

zur Startseite