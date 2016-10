Bewährung nach Angriff auf Bobteam-Mitglied Ein 33-Jähriger rächte einen Übergriff auf seine Freundin und wollte von dem mutmaßlichen Sextäter 10 000 Euro erpressen.

Fast dreieinhalb Monate dauerte der Berufungsprozess gegen einen 33-jährigen Angeklagten. Er hatte angeblich einen Techniker eines Schweizer Bobteams vermöbelt, ihn von Oberbärenburg bei Altenberg nach Dresden entführt, um dort an einem Bankautomaten dessen Konto zu plündern. 10 000 Euro sollte der Schweizer zahlen, um aus der Sache herauszukommen.

Für die Tat, die im November 2011, passiert war, erhielt der Deutsche in erster Instanz Mitte 2014 am Amtsgericht in Dippoldiswalde eine Freiheitsstrafe von drei Jahren. Er hatte sich nun im Berufungsprozess vor dem Landgericht Dresden erstmals selbst zu den Vorwürfen eingelassen, sie bedauert – und dem geschädigten Schweizer 500 Euro Schmerzensgeld überreicht. Mehr noch: Der 33-Jährige nannte überraschend auch seinen mutmaßlichen Mittäter. Das Gericht war daher gezwungen, auch den Zeugen, der in der Ukraine lebt, zu vernehmen. Das erklärt die Dauer. Vergangene Woche bestätigte der Zeuge die Version des Angeklagten.

Etwas mehr Klarheit brachte der Prozess auch zu der Behauptung, die 24-jährige Freundin des Angeklagten könnte von dem Schweizer und einem zweiten Mann dessen Bobteams vergewaltigt worden sein. Die Frau sagte nun aus, sie sei von den beiden Wintersportlern zum Oralsex gezwungen worden, auch wenn sie sich nicht aktiv gewehrt habe. Dieser Sache hatten die Staatsanwaltschaft und das Gericht beim ersten Prozess zunächst wenig Bedeutung beigemessen.

Die Berufungsstrafkammer verurteilte nun den 33-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe von 23 Monaten und folgte dem Antrag der Verteidigung. Zwar sei der Mann Bewährungsbrecher gewesen, habe sich jedoch seitdem nichts mehr zuschulden kommen lassen. Aufgrund der Sex-Geschichte sei er in einer psychisch aufgewühlten Lage gewesen. Gegen die Schweizer werde laut Staatsanwaltschaft nicht mehr wegen des Übergriffs ermittelt. (lex)

