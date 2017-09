Bewährung für Übergriffe auf Neunjährigen Ein Waldheimer soll seinen neunjährigen Stiefsohn gequält haben. Er leugnet die Tat. Trotzdem wurde er verurteilt.

© André Braun

In einer zwölfköpfigen Familien hat offenbar ein Stiefvater einen damals neunjährigen Jungen angegriffen. Der Waldheimer musste sich aus diesem Grund vor dem Amtsgericht Döbeln verantworten. Laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Chemnitz wird ihm vorgeworfen, am 7. März 2016 den Jungen am Hals gepackt, gegen die Wand gedrückt und nach oben gezogen zu haben. Dann habe der Mann das Kind fallen lassen. Dadurch sei der Neunjährige auf Spielzeug gestoßen, das auf dem Boden lag. Er verletzte sich. Nur einen Tag später habe der Waldheimer das Kind gegen den Küchenofen geworfen und ihm einen Tritt ins Gesäß verpasst. Der Junge erlitt Druckstellen, Schmerzen am Hals.

Schwiegermutter ruft die Polizei

Schon im Januar 2017 wurde der Fall vorm Amtsgericht verhandelt (DA berichtete). Weil weitere Zeugen gehört werden mussten, wurde die Verhandlung damals ausgesetzt. Jetzt ist das Verfahren wieder aufgenommen worden. Schon in der ersten Verhandlung hatte der Angeklagte die Taten bestritten. Das tat er auch in dem neuen Verfahren. „Die Vorwürfe hat meine Exfrau erhoben, um das Sorgerecht für die Kinder zu erhalten“, sagte er.

Zur Familie gehören zehn Kinder. Nicht alle, so auch der damals neunjährige Junge, sind die leiblichen Kinder des Angeklagten. Zur Tatzeit herrschte zwischen den Noch-Eheleuten ein Sorgerechtsstreit um die Kinder. Am 7. März 2016 befand sich die Ehefrau im Krankenhaus. Der Angeklagte traf in der Wohnung der Frau auf den neunjährigen Stiefsohn. Am Abend des Tages wurde die Mutter des Opfers wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Aber erst am nächsten Tag erfuhr sie von den Vorkommnissen. Als sie mit ihrer Schwiegermutter telefonierte, hörte diese, wie ihr Sohn mit dem Neunjährigen schimpfte. Dann habe der Junge geschrien. Die Schwiegermutter alarmierte die Polizei. Wie sie damals weiter schilderte, soll es schon mehrfach zu Übergriffen ihres Sohnes auf die Kinder gekommen sein.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit sagten der Geschädigte und sein Bruder aus. Richterin Marion Zöllner sagte, dass die Jungen die Taten so geschildert hätten, wie sie in der Anklageschrift stehen. Dagegen konnten Zeugen, die der Angeklagte benannt hatte, nichts zu den Vorkommnissen sagen. Keiner von ihnen und auch die Kindesmutter hatten das Geschehen gesehen. Staatsanwalt Detlef Zehrfeld und Richterin Zöllner gingen davon aus, dass die Taten sich so zugetragen hatten, wie die Kinder sie vor Gericht und auch bei der polizeilichen Vernehmung geschildert haben. Richterin Zöllner verurteilte den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten, ausgesetzt auf zwei Jahre Bewährung. Außerdem muss er 500 Euro Schmerzensgeld an den Geschädigten zahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

