Bewährung für Drogendealerin Die junge Frau aus Radeberg hat nach Ansicht des Gerichts mit Crystal und Marihuana gehandelt. Ins Gefängnis muss sie vorerst nicht.

© dpa

Drei Jahre lang betrieb sie in Radeberg und Umgebung einen florierenden Drogenhandel. Jetzt muss die 29-jährige Radebergerin für ihre Taten büßen. Eine Richterin am Landgericht Görlitz, Außenstelle Bautzen, verurteilte sie am Dienstag zu zwei Jahren Gefängnis. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Lässt sich die junge Frau drei Jahre lang nichts zuschulden kommen, bleibt sie auf freiem Fuß. Nach Angaben von Richter Reinhard Schade lautet das Urteil auf Beihilfe zum Handel mit Crystal in 108 Fällen und auf unerlaubten Besitz von Drogen. „Eine alleinige Täterschaft konnte ihr nicht nachgewiesen werden. Deshalb ist das Urteil in dieser Höhe ausgefallen“, sagte er.

Auf die Spur der 29-Jährigen kam die Polizei durch ihren ehemaligen Bekannten. Der wurde bereits am Landgericht Dresden ebenfalls wegen Drogenhandels zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt. Er brachte das Crystal offenbar aus Tschechien über die Grenze, einen Teil verkaufte die Radebergerin dann in ihrer Heimatstadt weiter. Die Taten sollen sich zwischen 2012 und 2014 ereignet haben. Die junge Frau soll aus dem Verkauf der Drogen einen Gewinn von rund 80000 Euro erzielt haben. (SZ/td)

zur Startseite