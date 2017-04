Bewachung für die Neumarkt-Kugel Das „Denkmal für den permanenten Neuanfang“ wird kommende Woche eröffnet. Die Debatte darum läuft schon jetzt.

Die Kugel neben der Kuppel: Das neue Kunstwerk auf dem Neumarkt wächst. © Sven Ellger

Ulrich Genth ist im Stress. Der Künstler, der gemeinsam mit seiner Partnerin Heike Mutter das „Denkmal für den permanenten Neuanfang“ entworfen hat, hat am Mittwochmorgen mit dem Aufbau des Werks begonnen. Arbeiter liefern die Teile, die bis kommenden Dienstag zu Kunst werden sollen. Genth ist aber auch froh, dass es losgeht. „Wir mussten den Aufbau ja mehrfach verschieben.“ Wie das fertige Gebilde in der Realität aussehen wird, weiß er selbst noch nicht. Bisher gab es nur Computeranimationen. „Es wird sich nicht sofort erschließen. Die Betrachter werden Zeit brauchen“, sagt er. Zwei Jahre lang soll es gegenüber der Frauenkirche stehen.

Die ersten Bilder vom Aufbau lösten auf der Facebook-Seite der SZ sofort eine Debatte aus. „Diese Kunst entspricht sicherlich dem Kunstverständnis der Genehmigungsbehörde, denn die Dresdner wurden in Mehrheit wieder nicht gefragt“, schreibt etwa Hans-Jürgen Mrosk. Einige Nutzer fordern ebenfalls, die Dresdner hätten darüber abstimmen sollen. Andere meinen, der Neumarkt werde dadurch „vermüllt“ und „verschandelt“. Pia Gmey macht sich über die Farbe der Arbeitsbühne lustig, die zum Kunstwerk gehört. Die ist altrosa. „Hübsch Schlüpferfarben und auch noch mit Geräusch. Da freuen sich die Anwohner gleich doppelt ...“ Ein Teil des Werkes wird ein Abguss eines Arms der Trümmerfrau, der dann in unregelmäßigen Abständen mit einem Hammer auf die Kugel schlagen wird. Das würdigt ein Nutzer, der sich TBase Stefan nennt. „Ich finde es gut, denn es gedenkt daran das Dresden einst aufgebaut wurde und das von den Trümmerfrauen.“

Deutlich wird auch Marcus Mamitzsch „Na hoffentlich wird es rund um die Uhr bewacht, nicht dass es die Stadtreinigung aus Versehen mitnimmt :) Warum man immer die Altstadt damit verschandeln muss, erschließt sich mir nicht. Stellt den Schrott doch mal in die Neustadt, da findet er bestimmt mehr Anklang.“ Eine Bewachung rund um die Uhr ist nicht geplant, erklärt Kulturamtsleiter Manfred Wiemer. Aber zur Eröffnung werde es eine Bewachung geben. „Wir erwarten eine strittige Diskussion“, so Wiemer. Das sei gewollt und gut. Denn dafür sei Kunst im öffentlichen Raum da. Ob später eine Bewachung notwendig ist, werde nach der Lage entschieden. Die Bühne sei aber gegen Kletterer gesichert. Wiemer findet das Werk „großartig und ironisch“. Es setze sich mit der Situation des Platzes und der Geschichtsreflexion der Dresdner auseinander.

Die Arbeitsbühne wirke fragil und stelle einen Gegensatz zu den auf Sockeln stehenden Denkmalen von Luther und Friedrich August II. dar. Die Kugel auf der Säule ist eine Nachbildung der Elfenbeindrechselarbeiten aus der Zeit des Absolutismus, wie sie in den Kunstsammlungen zu sehen sind. Dazu der Arm der Trümmerfrau, der mit einem kleinen Hammer auf die Kugel schlägt und dazu der Schleier, der vom Mozartbrunnen nachgebildet wurde. Das sei eine Auseinandersetzung mit Dresden.

„Wir wollen auch Diskussionsveranstaltungen dazu durchführen“, sagt Genth. Das Künstlerduo Mutter/Genth aus Hamburg werde das Gespräch mit den Dresdnern suchen. „Wir haben bereits viel provozierende Kunstwerke in anderen Städten geschaffen, da gab es keine Debatten wie etwa bei den Bussen hier“, sagt Genth. „Ich erwarte auch für unser Werk Diskussionen.“ Die Termine der Veranstaltungen stehen aber noch nicht fest.

Das Werk hatte die Kunstkommission bereits 2011 ausgesucht und 60 000 Euro dafür zur Verfügung gestellt. Am Dienstag um 16 Uhr eröffnet Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) das „Denkmal für den permanenten Neuanfang“. „Schon der Titel ist doch toll“, findet Wiemer. „Übersetzt heißt das: Denkt doch mal an die Gegenwart und nicht immer nur an die alte Kunst.“ Dass es nun zwei Jahre den Neumarkt zieren soll, sei bewusst gewählt. „Eigentlich ist Kunst im öffentlichen Raum durchaus permanent angelegt“, erklärt Wiemer. „Zwei Jahre sind nicht temporär, sondern beständig und es gibt doch ein Ende.“ Das habe die Kunstkommission so entschieden, auf Anregung der Künstler.

Einige Passanten haben bereits während des Aufbaus missmutig auf das Werk geschaut und geschimpft. Die gewünschte Debatte scheint also sicher.

zur Startseite