Bevorzugt der Kreis die Telekom? Hiesige Firmen können beim Internet-Ausbau finanziell nicht mithalten. Das kritisiert die Görlitzer Net Community.

zurück Bild 1 von 2 weiter Peter Himmstedt Geschäftsführer Net Community GmbH Peter Himmstedt Geschäftsführer Net Community GmbH

Ein Verteilerknoten für Glasfaserkabel: Wer hat im Landkreis die Hand auf dem Internet-Ausbau? Kleinere Firmen können sich kaum an den Ausschreibungen beteiligen, heißt es von der Görlitzer Net Community GmbH. Foto: dpa

Das war doch einmal eine gute Nachricht aus dem Kreistag. Die rund zwölf Prozent der Haushalte zwischen Bad Muskau und Lückendorf, die noch nicht ans schnelle oder jedenfalls schnellere Internet angeschlossen sind, sollen künftig mit mindestens 30 Megabit pro Sekunde an Daten aus dem Internet versorgt werden. Möglich machen dies Förderprogramme von Bund und Land und ein einstimmiger Beschluss im Kreistag. Demnach kann das Landratsamt jetzt für die betroffenen Gemeinden einen entsprechenden Antrag stellen, um an das Geld zu kommen. Rund 16 000 Haushalten im Landkreis käme das schnelle Netz zugute. Alles also auf einem guten Weg in Sachen Internet im Kreis Görlitz?

Nein, findet die Görlitzer Firma Net Community. In einem Brief hat sich deren Geschäftsführer Peter Himmstedt jetzt an Landrat Bernd Lange (CDU) gewandt. Hintergrund: Für 35 Gemeinden im Landkreis gibt es Geld aus den Förderprogrammen. Wie hoch die Gesamtsumme sein wird, ist derzeit noch unklar. Je nachdem, welche Technik zum Einsatz kommt, liegt sie zwischen 83 und 138 Millionen Euro. Diese Summe wird dann in Teillose zu je 15 Millionen Euro aufgesplittet. Eine Summe, die wiederum von einer Firma wie Net Community offensichtlich kaum zu stemmen ist. Die Lose der Ausschreibung seien so groß, so Geschäftsführer Peter Himmstedt in seinem Brief an den Landrat, „das eine Vergabe an kleinere Unternehmen extrem erschwert beziehungsweise ausgeschlossen wird.“ Peter Himmstedt weiter: „Eine Notwendigkeit, mehrere Ortschaften zu einem Los zusammenzufassen, gibt es nicht.“ Dies liege, schreibt er, ausschließlich im Interesse der Telekom. „Ich möchte Ihnen in keiner Weise unterstellen, dass dies gezielt und mit Absicht gemacht wird, jedoch werden Sie mit den Losen in diesen Größen keinem der Unternehmen im Landkreis, die seit vielen Jahren eine Überbrückungslösung gefunden haben, eine Teilnahme ermöglichen. Wir fühlen uns diskriminiert“, so Peter Himmstedt an Landrat Bernd Lange.

Die Görlitzer Net Community baut seit 2011 Kabelnetze aus. Unter anderem wurden bereits 2012 die Gemeinden im Schöpstal mit bis zu 50 Megabit pro Sekunde angeschlossen. Kunnersdorf, Ebersbach, Girbigsdorf, Holtendorf, Pfaffendorf, Groß Radisch und Jänkendorf werden von Net Community mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde versorgt, ebenso zwei Gewerbegebiete in Görlitz. „Ohne dass Ausschreibungen notwendig waren“, so Peter Himmstedt. Der Landkreis wiederum wird, wenn die Förderung gebilligt ist, die künftigen Vorhaben europaweit ausschreiben.

Im Landratsamt schätzt man, dass die ersten Lose im ersten Quartal 2018 vergeben werden, im selben Jahr könnten dann wohl auch erste Bauarbeiten starten. Sie werden sich, so Schätzungen aus dem Landratsamt, bis 2019/2020 hinziehen. „Wir haben den Eindruck, dass durch diese Vorgehensweise die Telekom AG unverhältnismäßig bevorteilt und es ihr ermöglicht wird, fast beliebige Preise aufzurufen“, kritisiert der Görlitzer Peter Himmstedt. Der Sinn einer Ausschreibung sei damit ausgehebelt und nicht mehr sichergestellt, dass EU-Gelder und Gelder des Landkreises sparsam verwendet würden. „Sie vernichten womöglich nicht nur hochwertige Arbeitsplätze, sondern verhindern auch Weiterentwicklung von Service und Technologie der im Landkreis ansässigen Unternehmen“, findet der Geschäftsführer der Net Community GmbH an die Adresse des Landrates.

Dies sei kein gutes Signal an Unternehmen, die Investitionen in der Region tätigen. „Die Breitbandlösungen, die in den letzten Jahren gefunden wurden, waren Innovationen und haben in erheblichem Maße auch politischen Druck entschärft“, so Peter Himmstedt.

Der Landkreis Görlitz will mit seiner Offensive gegen sogenannte „blaue Flecken“ vorgehen, Gegenden, in denen das Internet lahmt. 39 Gemeinden wurden dazu in einer Studie untersucht.

zur Startseite