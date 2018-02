Bevölkerungsverlust in allen Städten und Gemeinden

Die Prozentangabe in der Übersicht erlaubt einen direkten Vergleich bezüglich des Einwohnerverlustes.Grafik: Susann Möller

Kontinuierlich verliert die Stadtregion Hoyerswerda seit einiger Zeit Einwohner. Das war auch im vergangenen Jahr nicht anders, zeigen entsprechende statistische Zahlen. Das TAGEBLATT hat sie gesichtet und analysiert. Demnach ging es am stärksten, nämlich um 1,3 Prozent, in Hoyerswerda nach unten. Lauta hat dagegen mit 0,2 Prozent den geringsten Verlust zu verbuchen. Hier sind die Details:

Bernsdorf

Während Bernsdorf insgesamt im vergangenen Jahr 37 Einwohner verloren hat, waren es in der Kernstadt lediglich zwei auf 4 609. Und das, obwohl den 69 Sterbefällen nur 32 Geburten gegenüber standen. Der Ortsteil mit dem größten Einwohnerverlust war Straßgräbchen. Anfang 2018 lebten im Dorf genau 666 Menschen und damit 24 weniger als ein Jahr zuvor. Wiednitz hat im Jahresverlauf 14 Einwohner verloren und zählte zum Jahreswechsel 865 Menschen. In Zeißholz sank die Einwohnerzahl um neun auf 152 Menschen. Zugelegt hat dagegen der Ortsteil Großgrabe - um zwölf Personen auf 261 Einwohner.

Elsterheide

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Elsterheide mit ihren acht Ortsteilen ist im vergangenen Jahr leicht gesunken. Zum Jahresende 2017 lebten 3 722 Einwohner in der Elsterheide; 31 weniger als ein Jahr zuvor. Im vergangenen Jahr gab es in der Gemeinde mehr als doppelt so viele Sterbefälle wie Geburten (46:20); 2016 sah es ähnlich aus (51:31). Genaue Zahlen für jeden einzelnen Ortsteil seien aus Datenschutzgründen nicht zu bekommen, hieß es seitens der Verwaltung. Die Geburten- und Sterbedaten seien zu gering gewesen. Ein Grund zur Sorge sollte der Bevölkerungsverlust nicht sein. Die Gemeinde verkauft stetig Baugrundstücke. Bürgermeister Dietmar Koark meinte im Gespräch mit dem TAGEBLATT Ende 2017, dass die Attraktivität der Elsterheide als Wohnstandort mit der fortschreitenden Seenland-Entwicklung weiter zunehmen werde. „Ich sehe nicht die Gefahr, dass wir eventuell mal ausbluten könnten und zu einer Einwohnerzahl kommen, die gravierend unter der jetzigen liegt“, so der Bürgermeister.

Hoyerswerda

Fast der gesamte Bevölkerungsverlust des vorigen Jahres war in der Kernstadt, also Altstadt, Neustadt, Kühnicht und Klein- sowie Groß Neida, zu verzeichnen. Hier sank die Einwohnerzahl um 428 auf 29 040 Menschen. Rechnet man die fünf offiziellen Ortsteile dazu, kommt man auf ein Minus von 431. Dabei konnten Zeißig (plus neun auf 918), Schwarzkollm (plus fünf auf 788) und Dörgenhausen (plus vier auf 692) sogar Einwohner gewinnen. In Knappenrode (minus 13 auf 678) sowie in Bröthen/Michalken (minus sieben auf 1 383) ging‘s dagegen nach unten. Insgesamt überwogen im vorigen Jahr die Zuzüge (1 509) die Wegzüge (1 372). Jedoch starben in Hoyerswerda deutlich mehr Menschen (627) als im selben Zeitraum Babys geboren wurden (193).

Lauta

Einen Zuwachs von 26 Einwohnern verzeichnete im vergangenen Jahr die Kernstadt Lauta mit Lauta Dorf. Hier lebten am 1. Januar 2018 genau 5 773 Menschen. Und das, obwohl die Anzahl der Sterbefälle mit 105 fast genau dreimal so groß war wie die der Geburten (36). Dieses Verhältnis trifft in etwa auch auf die Gesamtstadt zu. Für diese wurden 50 Geburten und 144 Sterbefälle registriert. Der Ortsteil Laubusch hat im vergangenen Jahr 31 Einwohner auf 1 516 verloren, bei neun Geburten und 25 Sterbefällen. Die 1 198 Einwohner von Leippe-Torno am 1. Januar waren zehn weniger als ein Jahr zuvor. Fünf Kinder wurden im Jahr 2017 geboren, 14 Menschen starben.

Lohsa

Ist die Gemeinde Lohsa im vorigen Jahr um 30 Einwohner geschrumpft, gibt es unter den 15 Ortsteilen durchaus auch „Gewinner“. In Steinitz zum Beispiel stiegt die Zahl der Menschen um sieben auf 311, in Mortka um vier auf 156. Um jeweils einen Bewohner nach oben ging es in Lippen (auf 60) und in Weißig (auf 72). Den größten Verlust, nämlich zehn Einwohner (auf 1 587), hatte Lohsa hinzunehmen, bleibt so aber bei weitem der größte Ortsteil, gefolgt von Groß Särchen, das um drei auf 1 117 Bewohner schrumpfte. Weitere Zahlen: Weißkollm: 708 (-7), Koblenz: 376 (-5), Litschen: 271 (-4), Hermsdorf: 181 (-3), Friedersdorf am Silbersee: 179 (-7), Driewitz: 112 (-1), Riegel: 104 (-1), Tiegling: 56 (-1) und Dreiweibern: 36 (-1).

Spreetal

Der Bevölkerungsverlust in der Gemeinde belief sich im vergangenen Jahr insgesamt auf 21 Einwohner. So standen 98 Wegzügen nur 87 Zuzüge und 23 Sterbefällen lediglich 13 Geburten gegenüber. Im Resultat sank die Einwohnerzahl auf 1 870 Menschen. Neustadt/Spree bleibt mit 355 Einwohnern zwar der größte Ort, verlor aber mit zwölf Personen auch am meisten. In Spreewitz beträgt der Verlust acht (auf 308), in Burgneudorf sechs (auf 325) und in Burghammer zwei (auf 237) Einwohner. Gewonnen haben dagegen Zerre (plus fünf auf 252) und Spreetal (plus zwei auf 75). In Burg blieb es bei 318 Bewohnern.

Wittichenau

Ein Rückgang von insgesamt 28 Einwohnern in Stadt und elf Ortsteilen wurde zum Jahreswechsel registriert. In der Kernstadt blieb die Zahl mit nun 3 420 nahezu konstant, vor zwölf Monaten waren es 3 422 Einwohner. Den größten Rückgang der Ortsteile hatte Maukendorf zu verzeichnen (von 441 auf 426). Leicht verloren haben Keula (202:207), Neudorf-Klösterlich (80:82), Hoske (149:151), Rachlau (193:198), Saalau (172:173) und Spohla (394:395). Zugelegt haben Dubring (90:87), Sollschwitz (295:294) und Kotten (204:203). Keine Veränderung gab es in Brischko (165).

Die Anzahl der Geburten (39) und Sterbefälle (42) lag in der Kernstadt recht nah beieinander. Insgesamt wurden 52 Geburten registriert (2016: 56) und 69 Sterbefälle (2016: 68). Sollschwitz (5) war das Dorf mit den meisten Neugeborenen, weitere Babys wurden in Rachlau, Kotten (je 2), Keula, Spohla, Maukendorf und Dubring (je 1) gezählt. Die meisten Sterbefälle verzeichneten Sollschwitz (6), Kotten und Spohla (je 5) sowie Maukendorf (3). (rgr, MK, aw, ck, hl)

zur Startseite