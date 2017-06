Beutezug im Drogenrausch Ein 22-jähriger Tunesier plünderte Villen in Radebeul und Coswig aus. Jetzt wurde er verurteilt.

In den Villenvierteln oberhalb der Meißner Straße machte der Einbrecher reichlich Beute. Ziele waren Häuser an der Weinbergstraße, der Straße Am Bornberge, in der Käthe-Kollwitz-Straße und in Coswig an der Sonnenleite. © Norbert Millauer

Der Schock steht der Zeugin noch immer ins Gesicht geschrieben. Mit Tränen in den Augen sagt sie: „Ich kann den Einbruch nicht vergessen. Es kommt immer wieder alles hoch“, so die 63-jährige Hausfrau aus Radebeul.

Ähnlich wie ihr geht es auch zwei weiteren Radebeulern und einer Coswigerin, die im Jahr 2015 und Anfang 2016 alle Opfer desselben Einbrechers geworden sind und lange gebraucht haben, bis sie sich in den eigenen vier Wänden wieder wohl fühlen konnten.

Am Donnerstag wurde dem Täter einen ganzen Tag lang vor dem Dresdner Amtsgericht der Prozess gemacht. Es handelt sich um einen 22-jährigen Pizzabäcker aus Tunesien, bei dem zu Beginn der Verhandlung gar nicht klar war, ob Geburtsdatum und Name wirklich stimmen.

Sofort räumte er alle vier Einbrüche ein und sagte jedem Opfer in gebrochenem Deutsch: „Es tut mir leid.“ Als Grund für seinen Raubzug am 16. Juni 2015 in Coswig an der Sonnenleite, am 13. Juli 2015 in Radebeul, Am Bornberge, am 3. September 2015 in der Radebeuler Käthe-Kollwitz-Straße und am 25. Februar 2016 in der Weinbergstraße, auch in Radebeul, gab er per Dolmetscher seine Kokainsucht an.

Er habe im Drogenrausch gehandelt, weshalb es ihm auch egal gewesen sei, am helllichten Tag in die Häuser einzusteigen. In der Folge habe er versucht, sein Diebesgut, das aus Fotoausrüstungen, Laptops und Computerzubehör sowie jeder Menge Schmuck in Gestalt von goldenen Ringen mit Saphiren und Brillanten, Ketten, Ohrringen sowie in einem Fall auch einem 4 000 Euro teuren Fabergé-Ei bestand, auf der Straße oder im An- und Verkauf zu verkaufen. Eingebrochen war er jeweils, indem er Fenster aufhebelte oder einschlug.

Insgesamt entstanden zwei Haushalten ein Schaden von 2 000 und 2 400 Euro und den anderen zwei in Höhe von 65 000 und 11 000 Euro.

Der Weiterverkauf muss dabei zu einem gewissen Grad funktioniert haben, weil der Täter, trotz eines sich über ganz Deutschland erstreckenden Aktionsradius’ mit zusätzlichen Einbrüchen in Hamburg und Berlin, kaum durch Dinge wie Schwarzfahren auffiel.

Gegenwärtig sitzt er in der Haftanstalt Berlin-Moabit ein. Neben rechtskräftigen Urteilen aus der Hauptstadt gibt es auch Verurteilungen des Tunesiers aus Hamburg und Gießen, unter anderem wegen Diebstahls mit Waffen. Sein Heimatland hatte er 2013 nach einem Konflikt mit seinem Cousin und einer folgenden Familienfehde verlassen und war über das Mittelmeer nach Italien geflüchtet. Dort wohnte er bei einem Onkel und lernte Pizzabäcker.

Italien war zudem das Land, in dem er erstmals mit den für ihn verhängnisvollen Drogen in Kontakt kam. Nachdem er keine Arbeit mehr hatte, kam er im Oktober 2014 als Flüchtling nach Chemnitz und dann nach Dresden, hielt sich jedoch nie lange in der Region auf, sondern war im gesamten Bundesgebiet unterwegs. Sein Asylantrag wurde nicht positiv beschieden.

Nicht jedes der Opfer wollte die Entschuldigung des Einbrechers annehmen, wobei es diesem, vor allem Auge in Auge mit der älteren Frau, wirklich leidzutun schien. Nur der bekannte Schauspieler Friedrich Wilhelm Junge, der auch von dem Raubzug betroffen und als Zeuge vor Ort war, sagte eindeutig: „Ich verzeihe Ihnen und weiß, dass es Ausländer nicht immer leicht haben. Allerdings müssen sie sich in Deutschland an unsere Spielregeln halten“, so Junge, der meinte, dass er den Vorfall nur verdrängen, aber nicht vergessen kann.

In ihrer Urteilsbegründung führte Richterin Susanne Halt dem Angeklagten noch einmal vor Augen, dass er den Opfern nicht nur einen materiellen Schaden zugefügt hat, sondern sie in ihrer Privatsphäre erschüttert hat. Zudem sagte sie, dass er den Ruf von all den Nordafrikanern beschädige, die wirklich in Europa als Flüchtlinge Schutz suchten. Ihnen würde er mit seinem Verhalten einen Bärendienst erweisen.

Zu seinen Gunsten wertete die Richterin sein Geständnis und sah kein planvolles Vorgehen bei seinen Taten. „Wer am helllichten Tag mit Steinen Fenster einwirft und Lärm macht, ist entweder dreist oder hat wirklich keinen Plan“, so Halt, die dadurch auch die Auswirkungen des Drogenkonsums des Angeklagten als erwiesen sah. Am Ende forderte die Staatsanwaltschaft eine Strafe von drei Jahren. Richterin Susanne Halt verurteilte ihn schließlich zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten. Wegen Verzögerungen in der Entwicklung kam Jugendstrafrecht zur Anwendung.

