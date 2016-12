Beutezug gestoppt

Fünf Verletzte bei Unfall Kubschütz. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch in Kubschütz ereignet. Ein 57-Jähriger war mit seinem Skoda Octavia auf der B 6 in Richtung Bautzen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet sein Wagen in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Opel Meriva. Der Unfallverursacher sowie seine 64-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 65-jährige Opel-Fahrer und seine beiden Insassen erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 27 000 Euro. Die Bundesstraße war für etwa zwei Stunden gesperrt.

Diebeszug gestoppt Schirgiswalde. Dank eines Zeugenhinweises hat eine Streife in der Nacht zu Donnerstag in Schirgiswalde drei mutmaßliche Diebe tschechischer Nationalität gestellt. Ein 23-Jähriger und sein zwölf Jahre älterer Komplize saßen auf einem Parkplatz in einem Kleintransporter mit tschechischem Kennzeichen. Auf der Ladefläche entdeckten die Polizisten Diebesgut, das zuvor aus zwei unverschlossenen Garagen an der Bauernstraße entwendet wurde. Darunter befanden sich eine grüne Simson, ein Winkelschleifer und ein Satz Kompletträder im Gesamtwert von rund 1700 Euro. Die Beamten nahmen die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest und ermittelten auch die Identität eines dritten, 57 Jahre alten Komplizen. In der Nacht zu Donnerstag wurde an der Waldstraße zudem ein Opel Combo aufgebrochen. Aus diesem verschwanden neben diversen Werkzeugen auch ein Tablet sowie ein Navigationsgerät. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang.

Reichsfahne an Wartehäuschen geschmiert Weißenberg. In der Zeit zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag haben Unbekannte ein Wartehäuschen an der Straße zwischen Kotitz und Lauske mit Farbe beschmiert. Die Täter malten mit schwarzer, weißer und roter Farbe eine Reichsfahne auf die Wände. Dazu schmierten sie Schriftzüge und Zeichen, die rechtem Gedankengut zuzuordnen sind. Am Ortsschild von Lauske wurde die sorbische Bezeichnung des Ortes übersprüht. Das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Räder gestohlen Radeberg. In Radeberg haben Unbekannte am Mittwoch zwei Fahrräder gestohlen. Ein Mountainbike der Marke Rex verschwand aus einem Fahrradständer am Bahnhof. Ein weiteres Rad wurde am Robert-Blum-Weg entwendet. Das grau-grüne Mountainbike stand vor einem Haus. Der Wert der beiden Fahrräder bezifferte sich in Summe auf rund 550 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Kamenz hat die Ermittlungen aufgenommen, nach den Bikes wird gefahndet.

Laster gestoppt Salzenforst. Einen mit Autos beladenen Lastzug hat die Polizei am Mittwochvormittag auf der A 4 bei Salzenforst gestoppt. Der Laster war beinah eine Tonne zu schwer, auch die Anhängelast wurde um denselben Wert überschritten. Die Polizisten untersagten dem 50-jährigen Fahrer die Weiterreise, bis umgeladen wurde.