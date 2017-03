Beutel gerät in Brand Die Meldeanlage eines Betriebes in Klingewalde hat Alarm geschlagen. Die Einsatzkräfte konnten noch vor Ort eine Ursache finden.

Symbolbild. © Jens Wolf/dpa

Zum Brand in einer Betriebshalle im Görlitzer Ortsteil Klingelwalde sind am Dienstagabend Feuerwehr und Polizei. Etwa 150 Mitarbeiter des Betriebes verließen den Bereich. „Als Brandursache konnten die Einsatzkräfte einen technischen Defekt eines Staubsaugers der Fertigungsstrecke ausmachen“, teilt ein Polizeisprecher mit. Dadurch entzündete sich der Staubbeutel und löste durch den Qualm die Brandmeldeanlage aus. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro. Verletzt hat sich niemand. „Und nach reichlichem Lüften konnten die Beschäftigten ihre Arbeit wieder aufnehmen“, so der Sprecher. Die Berufsfeuerwehr Görlitz ist mit elf Kameraden und vier Fahrzeugen vor Ort gewesen. (szo/tc)

