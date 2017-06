Beute hält sich in Grenzen Einbrecher durchwühlen Wohnung und brechen Münzautomaten auf.

© Symbolfoto

Unbekannte brachen am Donnerstag zwischen 8 und 12 Uhr am Markt in Meißen einen Münzautomaten an der Herrentoilette auf und stahlen rund 20 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auch auf rund 20 Euro.

Ebenfalls am Donnerstag, zwischen 20.30 und 22.30 Uhr, brachen Unbekannte die Tür zu einer Wohnung an der Obergasse auf und durchsuchten die Räume. Nach einer ersten Einschätzung stahlen sie ein Portemonnaie, Tabak und einen Aschenbecher. Sachschadensangaben liegen der Polizei noch nicht vor.

