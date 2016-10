Bettlerin bestiehlt spendablen 84-Jährigen

Symbolbild: Erst zu Hause bemerkte der 84-Jährige, dass ihm 300 Euro fehlten. © Ellger

Görlitz. Ein 84-jähriger Rentner musste in Görlitz seine Bereitschaft bereuen, einer Bettlerin zu helfen. Nach Polizeiinformationen sprach die junge, circa 25 Jahre alte Frau den Mann am Freitag, gegen 16 Uhr, am Postplatz an und bat um etwas Geld.

Der Mann, der eben von einer Bank kam, gab ihr einen Euro. Anschließend habe sich die Dame sehr überschwänglich bedankt und den Mann mehrfach umarmt, erklärte ein Polizeisprecher.

Zu Hause stellte der Geldgeber dann den Verlust von 300 Euro aus seiner Geldbörse fest.

Die Diebin war etwa 1,60 Meter groß, schlank, hatte dunkle Haare, ein ovales Gesicht und trug ein langes dunkles Kleid, gab der Rentner zu Protokoll. Die Polizei ermittelt. (szo)

