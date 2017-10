Bettler an Haustüren In Radebeul-West sollen Personen mit einem Zettel in der Hand um Geld bitten.

In sozialen Netzwerken machte am Montagvormittag die Nachricht die Runde, dass bettelnde Personen aus dem Ausland in Radebeul-West an Haustüren klingeln. Mit einem Zettel in der Hand würden sie um Geld bitten. In Anmerkungen heißt es dazu, dass dies ebenfalls vor drei Wochen beobachtet worden war. Eine weitere Frau schreibt, dass anschließend Schuhe gestohlen worden seien.

Bei der Polizei gibt es aktuell dazu keine Anzeigen, sagt Sprecher Thomas Geithner auf Nachfrage. In Coswig hat das Ordnungsamt mit Familien aus Rumänien bereits ähnliche Erfahrungen gemacht. Ordnungsamtsleiter Olaf Lier rät, die Menschen nicht in die Wohnung zu lassen. Ob man Geld gibt, sei jedem selbst überlassen. Allerdings würde innerhalb der Bettler dann weitergetragen, wo sie Erfolg hatten.

Lier: „Es ist sinnvoller, das Grundübel der Armut zu bekämpfen.“ In Coswig und auch Weinböhla gibt es inzwischen Initiativen, die den Heimatort von bettelnden Familien aus Rumänien ausfindig gemacht haben und dort helfen. (SZ/per)

zur Startseite