Bettensteuer übertrifft Erwartungen Die Einnahmen fallen deutlich höher aus. Die Tourismusbranche ist verärgert.

Die Bettensteuer wird mittlerweile von mehreren deutschen Kommunen auf Hotelübernachtungen erhoben, darunter auch Dresden. © Symbolfoto: dpa

Touristen haben im vergangenen Jahr mehr Geld in die Stadtkasse gespült als erwartet. Statt der geplanten sechs Millionen Euro hat Dresden 9,1 Millionen Euro durch die Bettensteuer eingenommen. Das hat eine Anfrage des Linken-Fraktionschefs André Schollbach ergeben. Zunächst hatte die Dresden Information, die auswärtige Gäste in der Stadt berät, gefordert, die Mehreinnahmen in einen Fonds für den Tourismus zu stecken. Diesem Vorschlag schließen sich nun auch die Dresdner Hotelallianz und der Hotel- und Gaststättenverband an. „Alle Einnahmen, die über die im Haushalt angesetzte Summe hinausgehen, müssen ins Stadtmarketing fließen sowie in Projekte, die die Attraktivität Dresdens erhöhen, um so zusätzliche Gäste in die Stadt zu locken“, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme. Außerdem solle die Bettensteuer schnellstmöglich gesenkt werden.

Das zweite Jahr in Folge sind 2016 weniger Übernachtungen gezählt worden. Diesen Januar ging es mit den Übernachtungszahlen zwar überraschend etwas bergauf. Dafür hat der Februar wieder eine Delle von sechs Prozent hinterlassen. „Gerade im äußerst preissensiblen Segment der Gruppen- und Busreisen, in dem es in den Preisverhandlungen mit den Anbietern um jeden einzelnen Euro geht, fällt Dresden im Vergleich mit anderen Destinationen immer wieder hinten runter“, so die beiden Verbände. Falls sich die Stadt durchringen könnte, die Mehreinnahmen in die Tourismusbranche zu stecken, würde sich diese auch um konkrete Vermarktungsprojekte bemühen.

Die Bettensteuer ist im Juli 2015 eingeführt worden, nachdem eine Kurtaxe vor Gericht gescheitert war. Die neue Abgabe ist größtenteils vom Gericht bestätigt worden. Auch die Grünen sehen die Mehreinnahmen aus der Bettensteuer kritisch. Sie wollen sie deshalb von derzeit etwa sieben Prozent auf fünf Prozent ab 2019 senken. Diesen Steuersatz befürworten auch die Allianz und der Hotel- und Gaststättenverband. (SZ/sr)

