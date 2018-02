Bett und Lampen für die Frau Die Partnerin des Meisterdiebes Christian L. wurde nun wegen Hehlerei verurteilt. Sie sieht sich heute als Opfer.

Vergoldete Öfen, Waffen, Mode, Schmuck – für Polizisten wie Kommissar Jürgen Leistner ist das Beutelager von Christian L. ohne Beispiel. Foto: Matthias Rietschel © c by Matthias Rietschel

Dresden. Vor Christian L. (33) war nichts sicher. Er räumte zwischen 2011 und 2017 Modeläden aus, stahl Motorräder, Autos und Computer, Fototechnik und Schmuck. Ende 2017 musste er sich am Landgericht Dresden für mehr als 60 Taten und einem Beutewert von mehr als 800 000 Euro verantworten. Bemerkenswert war der Diebstahl zahlreicher Waffen, darunter eine vergoldete Kalaschnikow und Blattgold für 30 000 Euro. Weil der Einbrecher nichts anderes mit dem feinen Edelmetall anzufangen wusste, vergoldete er damit einen Kamin, einen Heizpilz und die Tür seines Beutelagers. Der crystalsüchtige Dieb erhielt nach einem umfassenden Geständnis eine Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren.

Am Montag stand nun L.s damalige Lebensgefährtin wegen Hehlerei und Beihilfe zum Diebstahl vor dem Amtsgericht Dresden. Laut Anklage ließ die 29-jährige Altenpflegerin die Schlösser des bemerkenswerten Beutelagers, eine Halle in der Meschwitzstraße, austauschen, damit L.s Komplizen keinen Zugriff auf das Diebesgut haben. Zu dem Zeitpunkt, als L. sie dazu per Handy aufgefordert haben soll, saß er schon in Untersuchungshaft, das Lager war den Ermittlern noch nicht bekannt.

Darüber hinaus habe die Frau L. bei seinen Taten unterstützt, indem sie ihm Handy-Nachrichten schrieb – etwa als L. sündhaft teure Lampen, zwei hochwertige Fernsehgeräte und ein Designerbett für allein 10 000 Euro aus einem Edel-Laden stahl. „Schicki“ antwortete sie, als er ihr ein Foto von „unseren Lampen“ aufs Handy geschickt hatte. Als es beim Bettenstehlen länger dauerte, schrieb sie, es werde schon bald hell.

„Das war Sarkasmus“, sagte die Angeklagte nun. L. habe gemacht, was er wollte, und keine Rücksicht auf sie genommen. Sie habe keinen Kontakt mehr zu ihm. Komisch. Der „Meisterdieb“ genannte Christian L. verweigerte am Montag seine Zeugenaussage mit dem Hinweis, er sei mit der Angeklagten seit 2014 verlobt.

Das Schöffengericht verurteilte die Frau zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten Haft. Die Beweislage ist ganz klar, sagte der Richter.

zur Startseite