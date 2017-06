Betrunkenes Mädchen verletzt sich bei Sturz Rettungskräfte rücken beim Pirnaer Stadtfest zu einem Einsatz am Zwinger aus. Elf Besucher müssen in die Klinik.

© Symbolbild: Marko Förster

Ein 16-jähriges Mädchen hat sich bei einem Sturz in der Nacht zum Sonnabend beim Pirnaer Stadtfest erheblich verletzt. Nach Auskunft der Polizei sei der Unfall kurz vor Mitternacht an der Straße Am Zwinger geschehen. Zum Zeitpunkt des Unglücks sei die Jugendliche stark angetrunken gewesen. Aufgrund der erlittenen Verletzungen benötigte die Gestürzte ärztliche Hilfe, ein Rettungswagen war vor Ort. Laut der Beamten wurde die Polizei nur hinzugezogen, weil das Mädchen noch minderjährig und somit die Eltern über den Unfall informiert werden sollten. Nach einiger Suche hätten die Beamten schließlich die Mutter der Jugendlichen auf dem Markt gefunden, laut der Ermittler sei auch sie stark in Feierlaune gewesen. Nach Aussage der Beamten war dies der einzige Einsatz am Zwinger, Gerüchte unter Stadtfestbesuchern über eine angebliche Messerstecherei am Rande einer Stadtfest-Disco können die Ermittler nicht bestätigen. Der Einsatzschwerpunkt der Ordnungshüter lag zum Stadtfest eher an den Elbwiesen. „Dort hatten wir gut zu tun“, sagt Polizeisprecher Thomas Geithner. Es habe entlang der Sport- und Erlebnismeile, vor allem in den Abendstunden, mehrere Schlägereien gegeben. Laut Geithner handelte es sich um kleinere, bei solchen Festen beinahe schon typischen Rangeleien, bei denen einige Streithähne körperlich aneinandergeraten waren. Eine Massenschlägerei habe es nicht gegeben.

Elf Besucher des Stadtfestes Pirna sind vom Rettungsdienst Pirna in die Klinik gebracht worden darunter vier Personen, die als schwerverletzt gelten. Diese Bilanz hat die Bereitschaft vom Deutschen Roten Kreuz (DRK), Kreisverband Pirna gezogen. Insgesamt wurden 34 Stadtfestbesucher von Helfern des Sanitätswachdienstes behandelt und betreut. (SZ/mö/df)

