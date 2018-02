Betrunkener Unruhestifter in Gewahrsam genommen

Weißwasser. Ein 33-Jähriger hat Polizeiangaben zufolge offenbar in Weißwasser eine Polizeikontrolle Freitagnacht an der Heinrich-Heine-Straße nicht verkraftet. Unvermittelt warf er plötzlich mit einer Bierflasche in Richtung des Polizeiwagens und beleidigte die Polizisten. Da die Situation nicht zu beruhigen war, so die Polizei, nahmen die Beamten den Unruhestifter in Gewahrsam. Ein Alkoholtest wies bei ihm umgerechnet 1,96 Promille aus. In den frühen Morgenstunden entließen die Beamten ihn wieder, nachdem er sich ausgenüchtert hatte. (red/ckx)

Verbotenes Messer in Rietschen sichergestellt

Rietschen. Ein verbotenes Messer mit einhändig feststellbarer Klinge haben Polizisten einem 36-jährigen Autofahrer an der Rothenburger Straße in Rietschen abgenommen. Laut Polizei lag das Messer griffbereit im Fach der Fahrertür des Pkw. Da das Führen dieses Gegenstandes nach dem Waffengesetz untersagt ist, fertigten die Beamten eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gegen den Mann an. (red/ckx)

