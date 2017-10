Betrunkener Unfallfahrer schläft in Bannewitz

Polizisten fanden am Dienstagmorgen einen Motorradfahrer schlafend auf einem Feld. Er hatte zwei Stunden zuvor betrunken einen Verkehrsunfall verursacht und war geflüchtet. Gegen 5.30 Uhr war der 41-Jährige mit einem 40-Jährigen auf einer Honda auf der S 191 in Richtung Freital gefahren. An der Kreuzung zur B 170 kippte das Motorrad um.

Ein Zeuge sowie die Besatzung eines Rettungswagens eilten sofort zu Hilfe. Der Fahrer der Honda setzte sich aber plötzlich auf seine Maschine und fuhr weg. Seinen

Sozius ließ er mit leichten Verletzungen am Unfallort zurück.

Polizisten entdeckten die Honda gegen 7.30 Uhr auf einem Feldweg an der Kohlenstraße und den Fahrer schlafend daneben. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab 1,88 Promille. Blutentnahme und Führerscheinentzug waren die Folge. Verletzt hatte sich der Mann beim Unfall nicht. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht sowie fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (SZ)

