Betrunkener setzt Sessel in Brand Großeinsatz für die Feuerwehr am Männertag in Nünchritz: Auf der Karl-Marx-Straße hat ein Mann seinen eigenen Sessel angezündet.

Einsatz am Männertag. © FFW Nünchritz

Die Feuerwehren aus Nünchritz, Grödel, Weißig/Roda und Glaubitz wurden am Donnerstag, kurz vor 9 Uhr, zu einem Brand auf der Karl-Marx-Straße in Nünchritz gerufen. Dort hatte ein stark alkoholisierter Mieter seinen eigenen Sessel in Brand gesetzt, so die Polizei. Der 69-Jährige hatte wohl die noch glühende Asche seiner Zigarette fallen lassen, sodass sich der Sessel entzündete. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde der Mann vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand konnte aber gelöscht werden, bevor er auf andere Gegenstände oder Räume übergreifen konnte. Der Sachschaden sei sehr gering. (SZ/ste)

zur Startseite