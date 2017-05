Betrunkener rast mit Tochter durch Heidenau Der Mann wird mit über zwei Promille aus dem Verkehr gezogen.

© Symbolbild: dpa

Ein Heidenauer hat mit einer rasanten Fahrt seine fünfjährige Tochter in Gefahr gebracht. Bei einer routinemäßigen Geschwindigkeitskontrolle auf der Pirnaer Straße in Heidenau hat die Polizei den 35-jährigen Seat-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann hatte mehr als 2,3 Promille Alkohol im Blut und Tochter auf dem Rücksitz. Zunächst hatte seine schnelle, auffällige Fahrweise am Sonnabend kurz vor dem Mittag die Aufmerksamkeit der Ordnungshüter auf sich gezogen, sagte Marko Laske von der Polizeidirektion Dresden. Sie stoppten den Seat, der an der Elbe unterwegs war. Die Beamten brachten den aus Heidenau stammenden Fahrer zur Blutentnahme in die Klinik und nahmen ihm Führerschein ab. Das Vorschulkind schafften die Polizisten wohlbehalten nach Hause und gaben es in die Obhut seiner Mutter. Der Mann am Steuer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

