Betrunkener randaliert im Kaufland 42-Jähriger zerschlägt in Görlitz Weinflaschen, leistet Widerstand gegen Polizisten und darf anschließend seines Weges ziehen.

Symbolfoto © picture allianz/dpa

Görlitz. Ein 42-jähriger Mann hat am Dienstagmittag im Getränkebereich des Kauflands auf der Zittauer Straße in Görlitz randaliert. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch mit.

Der polnische Staatsbürger hatte etwa 50 Weinflaschen zerschlagen. Als die alarmierte Polizei eintraf und diese den Mann vorläufig festnehmen wollten, leistete er Widerstand und bewarf die Beamten mit Scherben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille.

Es stellte sich heraus, dass der Pole erst am Montag aus einer Justizvollzugsanstalt entlassen worden war. Nach der Feststellung der Personalien durfte der Randalierer auf Beschluss eines Haftrichters das Polizeirevier wieder verlassen. (szo)

