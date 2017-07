Betrunkener Randalierer am Bahnhof Eibau 19-Jähriger muss sich für fünf zerschlagene Fensterscheiben, eine eingetretenen Tür und die Beschädigung einer weiteren zweiflügeligen Tür verantworten.

Bahnhof Eibau © Mario Heinke

Eibau. Zeugen haben am Montagabend die Bundespolizei alarmiert, nach dem sie laute Geräusche am Bahnhof Einbau vernommen hatten und überdies feststellten, dass mehrere Scheiben eingeschlagen und ein Tür eingetreten worden waren. Die Beamten fanden bei ihrem Eintreffen einen stark alkoholisierte Tatverdächtige noch in unmittelbarer Tatortnähe. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ebersbach am Dienstag mit.

Während der Aufnahme der Personalien und der Dokumentation des Tatortes erschien ein weiterer Zeuge, der den 19-jährigen Deutschen bei den Tathandlungen am Bahnhofsgebäude direkt beobachtet hatte. Eine hinzugezogene Streife der Landespolizei stellte bei dem Tatverdächtigen einen Atemalkoholwert von 1,78 Promille fest. Das Resultat seiner Zerstörungswut waren fünf zerschlagene Fensterscheiben, eine eingetretenen Tür und die Beschädigung einer weiteren zweiflügeligen Tür am Bahnhofsgebäude.

Der Mann wird sich nun wegen Sachbeschädigung vor Gericht verantworten müssen. (szo)

