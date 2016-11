Betrunkener rammt Streifenwagen

Symbolbild. © dpa

Neugersdorf. Ein nicht alltäglicher Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag in Neugersdorf. Das meldete die Polizei am Sonnabend. Der 54-jährige Fahrer eines Mitsubishis war auf der Uhlandstraße in Richtung Dr.-Robert-Koch-Straße unterwegs.

Als er an der Kreuzung rechts abbog, rammte er einen dort stehenden Streifenwagen der Polizei.

Die Beamten führten noch vor Ort einen Atemalkoholtest durch – und staunten abermals nicht schlecht. Das Gerät zeigte einen Wert von 2,54 Promille an. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. Seinen Führerschein ist er vorläufig los. (szo)

