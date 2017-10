Betrunkener Opel-Fahrer flüchtet nach Unfall

Zwei Honda in Königshufen gestohlen

Görlitz. Gleich zwei Honda wurden in der Nacht zum Sonnabend in Königshufen am Feierabendheim und dem Parkplatz Ostring gestohlen. Die noch unbekannten Autodiebe erbeuteten einen sieben Jahre alten Jazz mit dem Kennzeichen GR-GD 261, der noch einen Wert von 5 000 Euro laut Besitzer hat, sowie einen sechs Jahre alten, in Tschechien zugelassenen Civic mit Kennzeichen 4AK6859. Dessen Wert bezifferte der Besitzer noch auf 6 000 Euro. (szo)