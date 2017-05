Betrunkener Lkw-Fahrer beschädigt Dach eines Supermarktes in Schleife Der 43-Jährige hatte Probleme, mit seinem Sattelauflieger rückwärts an die Laderampe zu fahren.

Schleife. Der 43-jährige Fahrer eines Lkw hatte am Freitagmorgen gegen 5.15 Uhr die Absicht, mit seiner Zugmaschine und dem entsprechenden Sattelauflieger rückwärts an die Verladerampe des Supermarktes An der Strugaaue zu fahren. Dabei stieß der Sattelzug gegen das Dach vom Markt.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Einsatzkräfte vom Revier Weißwasser beim Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft. Der durchgeführte Test ergab einen Wert von 1,40 Promille. Eine Blutalkoholuntersuchung wurde angeordnet und der Führerschein eingezogen. Am Dach des Gebäudes entstand ein Sachschaden von ca. 5 000 Euro. Der Schaden am Lkw liegt bei ca. 2 000 Euro. (szo)

