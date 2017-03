Betrunkener Lkw-Fahrer baut Unfall Ein 40-Jähriger rammt mit seinem Lastzug beim Einparken einen anderen Lkw. Jetzt braucht er wohl einen neuen Job.

Der Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. © SZ-Archiv/dpa

Zunächst sah alles nach einem Bagatellunfall aus: Auf dem Parkplatz am Stahlwerk stoßen Mittwochnachmittag zwei Lastzüge zusammen. Ein 40-jähriger Tscheche hatte versucht, seinen Scania einzuparken – und dabei einen MAN touchiert. Der Schaden blieb mit rund 5 000 Euro überschaubar.

Allerdings rochen die Beamten bei der Unfallaufnahme eine Alkoholfahne. Der Verdacht bestätigte sich: Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Das ist ein Wert, bei dem die meisten Leute kaum noch laufen können – geschweige denn einen 40-Tonner durch die Stadt manövrieren. Wer mit so einem Wert am Steuer ertappt wird, verliert seinen Führerschein und muss zur Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU). Drei Punkte in Flensburg und eine drei- bis vierstellige Geldstrafe gibt es obendrauf.

Bei einem Inhaber einer ausländischen Fahrerlaubnis sieht es laut Landratsamt etwas anders aus: In so einem Fall wird das Gericht wohl dem Betroffenen das Recht aberkennen, mit seiner Fahrerlaubnis in Deutschland zu fahren – für eine festgelegte Frist. Danach müsse er seine ausländische Fahrerlaubnis in Deutschland neu anerkennen lassen. Laut Landratsamt komme es ab und an vor, dass Lkw-Fahrer mit zwei oder mehr Promille ertappt werden.

Adolf Zobel vom Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung hält so etwas dagegen für einen Einzelfall. „In Deutschland ist es üblich, dass das Bestehen des Arbeitsvertrages eines Lkw-Fahrers an das Vorhandensein der Fahrerlaubnis gekoppelt ist. Wer durch Alkoholkonsum seinen Führerschein verliert, verliert ohnehin in der Regel auch seinen Job.“ Das bestätigt Jürgen Hasler vom Deutschen Speditions- und Logistikverband. Jeder Berufskraftfahrer müsse in so einem Fall mit einer fristlosen Kündigung rechnen. „Allerdings unterliegt diese Entscheidung dem Arbeitgeber.“ In der deutschen Speditions- und Logistikbranche würden Verstöße sehr strikt gehandhabt. Für Inländer und Ausländer gebe es keine Unterschiede – es gelten die Gesetze des Landes, in dem der Verstoß festgestellt wird.

