Betrunkener Lkw-Fahrer baut Unfall Bei Weißenberg rutschte ein Mann am Dienstagabend mit einem Sattelzug in den Straßengraben. Eigentlich wollte er auf die Autobahn in Richtung Görlitz.

Bei Weißenberg rutschte am Mittwochabend ein Lkw in den Straßengraben. © Toni Lehder

Am Dienstagabend ist bei Weißenberg ein polnischer Sattelzug in den Graben gerutscht. Der Fahrer wollte mit dem Gespann vom Autobahnparkplatz Am Wacheberg auf die A 4 in Richtung Görlitz auffahren. Doch dazu kam es nicht: Der Brummi rutschte nach rechts in den Straßengraben.

Der Lkw-Fahrer hatte zum Zeitpunkt des Unfalls fast drei Promille intus, teilte die Polizei mit. Der 41-Jährige war auch nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an.

Die Feuerwehr war im Einsatz, um auslaufenden Diesel unschädlich zu machen. Ein Bergeunternehmen rückte mit einem Kran und schwerer Technik an und hob den Sattelzug wieder auf die Straße. Der Parkplatz war während der Bergemaßnahmen gesperrt. (szo)

zur Startseite