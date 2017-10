Betrunkener legt Verkehr lahm Nichts ging mehr Dienstagabend auf der Autobahn vor der Abfahrt Hermsdorf – erneut ein folgenreicher Unfall zwischen Dresden und Bautzen.

Dieser Mercedes war zunächst auf einen Audi aufgefahrer, anschließend in die Leitplanke geschleudert und dann unter den Laster gekracht. Der Unfallverursacher, ein 39-jähriger Pole, hatte knapp zwei Promille Alkohol im Blut. © Christian Essler

Knapp drei Stunden im Stau ausharren mussten Dienstagabend Hunderte Autofahrer, die aus Richtung Dresden auf der A 4 in Richtung Oberlausitz wollten. Grund war ein Unfall, der sich kurz nach 19 Uhr unmittelbar vor der Abfahrt Hermsdorf ereignet hatte.

Der Crash ereignete sich, nachdem ein 39-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Überholspur auf einen Audi gekracht war und anschließend die Gewalt über sein Fahrzeug verlor. Das teilt die Polizeidirektion Dresden mit. Infolge des Zusammenstoßes schleuderte der Mercedes über die Fahrbahn, kollidierte mit der Leitplanke und anschließend mit einem Lkw-Gespann. Der Wagen des Unfallverursachers wurde zwischen Zugmaschine und Hänger eingeklemmt und stark beschädigt. Der 39-Jährige erlitt leichte Verletzungen, der 31-jährige Audi-Fahrer und der 56-jährige Fahrer des MAN-Lasters blieben unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Unfallverursacher stark alkoholisiert war, der Test ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Daraufhin wurde der Pole in Gewahrsam genommen, die Nacht verbrachte er zur Ausnüchterung bei der Dresdner Polizei.

Hoher Sachschaden

Der durch den Unfall entstandene Schaden wird auf 55 000 Euro geschätzt. Nach der Reinigung der Fahrbahn und der Bergung der Unfallfahrzeuge konnte die Autobahn 22 Uhr wieder freigegeben werden, sodass sich der Stau bis zum Autobahndreieck Dresden-Nord langsam auflöste.

Der Zusammenstoß vom Dienstag reiht sich ein in eine Kette von Unfällen mit starken Verkehrseinschränkunen, von denen die A 4 im Bereich des Landkreises Bautzen in den letzten Tagen betroffen war. So staute sich erst am Montag der Verkehr Richtung Dresden über 25 Kilometer. Auslöser war ein Auffahrunfall zweier Laster im Bereich der Baustelle zwischen Pulsnitz und Ottendorf. Viele Fahrer versuchten daraufhin, auf Nebenstraßen ihr Ziel zu erreichen – und sorgten damit im Rödertal sowie der Stadt Radeberg für ein Verkehrschaos.

Am Dienstag vergangener Woche hatte es ebenfalls im Baustellenbereich gekracht. Aufgrund eines gesundheitlichen Problems hatte ein Lasterfahrer die Gewalt über sein Gespann verloren und war in die Leitplanke gekracht. Im Rückstau, der teilweise bis zum Burkauer Berg reichte, kam es zu weiteren Unfällen, die das Verkehrschaos komplett machten.(szo)

